Asus Dünya'nın En Kompakt Laptop'larını Tanıttı
Asus, Dünya'nın en kompakt laptop'ları olduğunu iddia ettiği yeni Zenbook'larını IFA 2018'de tanıttı...
Berlin'deki IFA 2018 teknoloji fuarında Asus, "dünyanın en kompakt dizüstü bilgisayarları" olarak adlandırdığı en yeni ZenBook'larını tanıttı. Asus'un bu iddiasının kahramanları, ZenBook 13 (UX333), ZenBook 14 (UX433) ve ZenBook 15 (UX533) dizüstü bilgisayarlar. Bu dizüstü bilgisayarlar, daha önce görülmemiş şekilde ince ve hafif olacak şekilde yeniden tasarlandı ve neredeyse çerçevesiz bir NanoEdge ekranı içeriyorlar. Bu, ekranın dört tarafında inanılmaz derecede ince bir çerçeve bulunuyor.
Tüm modellerde yüz tanıma ve Windows Hello özelliği kullanılarak Windows 10'a giriş yapmaya imkan tanıyan 3D IR kameralar bulunuyor ve ZenBook serisinden beklediğimiz çekici üst seviye tasarımlara sahipler.
Yeni ZenBook'lar ayrıca askeri sınıf güvenilirlik standartlarını karşılıyor: Aşırı yüksekliğe, sıcaklıklara ve neme dayanabiliyor; yüksekten düşüş, şok ve titreşim testlerinden başarıyla geçmiş durumdalar. Ayrıca 8. nesil Intel Core işlemciler, Nvidia GeForce GTX 1050 Max-Q'a kadar farklı ekran kartları, 16 GB RAM ve süper hızlı PCIe SSD'ler de dahil olmak üzere en son teknolojilerden bazılarıyla donatılmış durumdalar.
Yeni ZenBook'lar yeterince etkileyici olsalar da Asus'un tanıtımı sonlandırdığı nokta olmadılar. ZenBook Pro 15'in daha küçük, daha taşınabilir bir sürümü olan yeni ZenBook Pro 14 de gösterildi ve Asus'un dizüstü bilgisayarın dokunmatik yüzeyini bir dokunmatik ekrana dönüştürerek devrim yapma girişimi ScreenPad de etkinlikte yer alıyordu.
ScreenPad'den bahseden Asus, bunun için yeni uygulamalar da yayınladı: Adobe Sign, Handwriting ve SpeechTyper ve bir dizi iyileştirme ve yeni özellik var. Bu güncelleme, ScreenPad ayarları menüsünden ücretsiz olarak indirilebiliyor.
Asus, önceki modellerden %10 daha küçük olan yeni ZenBook Flip 13 ve Flip 15 Cabrio dizüstü bilgisayarlarını da duyurdu. Asus, bu bilgisayarların dünyanın en kompakt dönüştürülebilir dizüstü bilgisayarları olduklarını iddia ediyor.
Yeni ZenBook Flip dizüstü bilgisayarlar, 8. nesil Intel Core işlemciler, Nvidia grafikleri ve parlak renk üretimi için Pantone Onaylı ekranı içeriyorlar.
Asus yeni dizüstü bilgisayarların fiyatlarını henüz açıklamadı, ancak Ekim 2018'de piyasada olacaklarının sözünü veriyor.
Levent Öztürk
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