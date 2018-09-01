Asus Dünya'nın En Kompakt Laptop'larını Tanıttı

Asus, Dünya'nın en kompakt laptop'ları olduğunu iddia ettiği yeni Zenbook'larını IFA 2018'de tanıttı...

Asus Dünya'nın En Kompakt Laptop'larını Tanıttı

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