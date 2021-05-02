ASUS, en yeni NVIDIA RTX A5000 ve A4000 GPU'lara Destek Vermeye Başladı

730'dan fazla dünya rekoruyla performans ve müşteriye verilen değer alanlarında sektöre öncülük yapan sunucu ve iş istasyonu şirketi ASUS, NVIDIA GTC21 etkinliğinde NVIDIA RTX A5000 ve A4000 GPU'larıyla birlikte en yeni yapay zeka çözümlerini gösterdi. ASUS, kurumsal yapay zeka alanında yakında kullanıma sunulacak NVIDIA Certified Systems programındaki yapay zeka uygulamalarına tam destek veren çözümler sunmayı planlıyor. Bunlar arasında sanal altyapı üzerindeki NVIDIA AI Enterprise yazılım paketine ve NVIDIA Omniverse tasarım iş birliği platformuna destek veren çözümler yer alıyor.
Sanal olarak düzenlenen ve katılımı ücretsiz olan NVIDIA GTC etkinliği 12-16 Nisan 2021 tarihleri arasında gerçekleşti.
Kurumsal yapay zeka ve yenilikçi ortan çalışma alanında lider platformu ASUS sunucularıyla kurun
NVIDIA EGX platformu kullanıcıların üretkenliğini anında artırmasını sağlayan geniş hızlandırılmış uygulamalar koleksiyonunu destekliyor. Bu platform ayrıca mevcut sektör standardı IT ve DevOps çerçevelerine de rahatlıkla entegre oluyor, yönetim, kurulum, çalışma ve takip süreçlerini kolaylaştırıyor. Yeni ASUS sunucu serisi dengeli donanım yapılandırma tasarımına ve NVIDIA EGX platformundaki farklı tür bölümler ve iş yükleri için en uygun performansı sunmaya odaklanıyor. ASUS sunucular EGX platformunun tüm avantajlarından yararlanacak şekilde tasarlandı.
ASUS ayrıca yeni Intel® ve AMD platformlarıyla birlikte NVIDIA-Certified Systems programına dahil çözümler de sunuyor. NVIDIA-Certified Systems programına dahil sistemler, kurumların modern iş yüklerini güvenli ve uygun bir biçimde çalıştırmasını sağlayan ölçeklenebilir donanım ve yazılım çözümlerini içeriyor. ASUS ESC4000A-E10, NVIDIA tarafından bu programa dahil edilen ilk ASUS sunucusu. NVIDIA Certified System programına dahil olan bu model en yeni AMD EPYC™ 7003 işlemcisine sahip. Müşteriler bu sunucuyu yapay zeka eğitimi ve çıkarımları, veri analitiği, makine öğrenimi, profesyonel görselleştirme, sanal altyapı ve yüksek performanslı bilgi işlem (HPC) gibi farklı uygulama alanlarında kullanabiliyor.
NVIDIA-Certified Systems programının yanı sıra ASUS, NVIDIA Omniverse Enterprise platformunu da sunmaya başladı. Bu açık platform sanal ortak çalışma ve fiziksel açıdan aynı gerçek zamanlı simülasyonlar için kullanılıyor. Bu platform ile, içerik üreticiler, tasarımcılar ve mühendisler sektörde kullanılan lider yazılım araçları arasında iş yüklerini tek tıkla hızlandırabiliyor ve sanal bir alanda sorunsuz bir şekilde birlikte çalışabiliyor.
ASUS sunucularıyla başarı hikayeleri NVIDIA GTC'de
Yeniliklere öncü olmasıyla bilinen endüstri lideri teknoloji şirketi ASUS, farklı sektörlerin ve pazarların ihtiyaçlarını karşılayan kapsamlı yapay zeka çözümleri sunmaya odaklanıyor. ASUS Cloud, IT dijital dönüşümü için bulut altyapısı alanında öncülük yapan bir şirket. Dünyanın en hızlı süper bilgisayarlarının sıralandığı TOP500 listesinde 28. sırada olan Taiwania 2'yi başarılı bir şekilde kuran şirket, Singapur'da Certis için de bir gözetleme altyapısı oluşturdu.
ASUS ayrıca NVIDIA GPU ailesine kapsamlı destek sunan, farklı kullanım senaryoları ve iş yüklerine yönelik sunucu serilerini tanıttığı bir oturum da düzenledi. Yeni ASUS sunucuları ayrıca 3. Nesil Intel Xeon® Scalable işlemcilerine ve AMD EPYC 7003 işlemcilerine sahip modellerle geliyor.
ASUS sunucu tasarımındaki çığır açıcı özelliklere bir örnek olanRS720A-E11 genel amaçlı sunucu, bir 2U sistemde dört adet NVIDIA GPU'ya destek vererek grafik, depolama, ağ ve diğer genişleme seçeneklerinde yüksek düzeyde esneklik sağlıyor. ASUS hem tek soket hem de çift soket platformlarda çeşitli sunucu modelleri sunuyor. Bu sunucular farklı boyut ve biçimlerde dört ila sekiz adet çift yuva NVIDA GPU'lara destek veriyor. Tamamen optimize edilen donanım tasarımları ve performansı artırmak için geliştirilen teknolojiler, NVIDIA GPU'larının gücüyle bir araya geldiğinde müşterilere yapay zeka eğitimi ve çıkarımları ve kritik önem taşıyan diğer uygulamalar için çok daha iyi çözümler sunulabiliyor.
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