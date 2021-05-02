ASUS, en yeni NVIDIA RTX A5000 ve A4000 GPU'lara Destek Vermeye Başladı

NVIDIA Ampere GPU'lara sahip yeni ASUS sunucu serisiyle birlikte yapay zeka, veri merkezi ve hızlandırılmış işlem teknolojisindeki son yenilikler gözler önüne serildi.

ASUS'tan RTX A5000 ve A4000 GPU'lara Destek Geldi!

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ASUS, en yeni NVIDIA RTX A5000 ve A4000 GPU'lara Destek Vermeye Başladı

 

 