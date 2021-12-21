Galaxy S21 FE'nin Samsung Sitesinden Sızan Fiyatı Hayal Kırıklığı Yarattı!

Galaxy S21 FE'nin Galaxy S22 serisi karşısındaki belki de tek avantajı olabilecek olan fiyatı konusunda gelen yeni sızıntı, hayal kırıklığını da beraberinde getirdi...