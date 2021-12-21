Galaxy S21 FE'nin Samsung Sitesinden Sızan Fiyatı Hayal Kırıklığı Yarattı!

Samsung Galaxy S21 FE'nin Galaxy S22 serisinden sadece 1 ay önce tanıtılacak olması, fiyatıyla ilgili şüpheleri de beraberinde getiriyor. Daha önceki haberlerimizde sızan bazı fiyatlardan bahsetmiş ve bu fiyatlar gerçek olursa, Galaxy S21 FE'nin piyasada pek de şansının olmayabileceğini söylemiştik. Şimdi ortaya çıkan fiyat bilgisi ise, durumun düşündüğümüzden de kötü olabileceğini gösteriyor.
Softpedia'nın Samsung İrlanda'nın web sitesinde "yakaladığı" listeye göre, 128 GB depolama alanına sahip Galaxy S21 FE'nin fiyatı 769 Euro olacak. 256 GB depolama alanına sahip modelin fiyatı ise 839 Euro. Daha önce sızan fiyatların bunlardan 20 dolar daha ucuz olduğunu hatırlatalım. Galaxy S22'nin de büyük ihtimalle 799 dolardan başlayacağını düşünürsek, S21 FE'nin ne derece tercih edilebilir olacağı biraz şüpheli görünüyor.
Ne yazık ki listeler, depolamanın ötesinde resimler veya özellikler içermiyor. Ama zaten telefonun özelliklerini artık tamamen biliyoruz ve merak edilen bir detay kalmamış durumda.
Tabii ki bu listelerdeki bilgilerin yanlış olma ihtimali de var. Ancak resmi bir Samsung sitesinden geldiğine göre doğru olduklarını varsayabiliriz.
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