ASUS NVIDIA GeForce RTX 3080 12 GB Tanıtıldı

ASUS, NVIDIA GeForce RTX 3080 12 GB ekran kartlarını duyurdu. En yeni ROG Strix ve TUF Gaming GeForce RTX 3080 12GB kartları önceki modellere göre daha fazla VRAM'e yer veriyor.