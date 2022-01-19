Kargo Uçakları İçin Füze Kalkanı Talebi: FedEx, Resmi Başvurusunu Yaptı!

Federal Register'da yayınlanan bir iddiaya göre Dünya çapında kargo hizmeti veren FedEx, Federal Havacılık İdaresi'nden kargo jetlerine ısı güdümlü füzelerden korumak için kızılötesi lazer taktırma izni istedi. Firma bu isteğine gerekçe olarak da artık sivil uçakların da füze hedefleri arasında yer almasını gösterdi. En son Malezya Havayolları'na ait MH17 uçuşu bu tür bir saldırının hedefi olmuştu.
FedEx başvurusunda "Son yıllarda yurtdışındaki birçok olayda, insan tarafından taşınabilir hava savunma sistemleri (MANPADS) ile sivil uçaklara ateş açıldı" ibaresi dikkat çekiyor. Başvuru şu şekilde devam ediyor: "Bu tehdit nedeniyle birkaç şirket, uçakları ısı güdümlü füzelere karşı korumak için sivil uçaklara kurulabilecek lazer tabanlı füze savunma sistemi gibi sistemler tasarladı. FedEx'in füze savunma sistemi, uçağa doğru gelen bir füzeye kızılötesi lazer enerjisi yüklüyor ve füzenin uçağı ısısından izleme imkanını ortadan kaldırmaya çalışıyor."
Yeni sistemler, eğer izin verilirse ilk defa FedEx'in Airbus A321-200 uçağında denenecek.
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