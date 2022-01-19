Kargo Uçakları İçin Füze Kalkanı Talebi: FedEx, Resmi Başvurusunu Yaptı!

Dünya çapında hizmet veren kargo devi FedEx, hükümetten uçaklarına anti-füze lazerleri taktırmak için izin istedi...

FedEx'ten kargo uçakları için füze kalkanı

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