ASUS Özel ROM İçin XDA Developers İle Anlaştı
Zenfone 6 ile ses getiren ASUS, Android kullanıcılarının takdirini kazanacak bir adım daha attı!
- Doğan Kürşat Aktaş
Pek çok Android telefon üreticisi cihazlarını güvenlik adına kapalı geliştirme süreçlerine güvenirken, kendi üretici yazılımını kurmak isteyen meraklılara hitap eden cihaz üreticileri de bulunuyor. ASUS artık bunlardan biri.
Şirket, LineageOS, CarbonROM, OmniROM ve TWRP dahil olmak üzere ZenFone 6 üniteleri ile ROM geliştirme ekiplerine yardımcı olmak için XDA ile işbirliği yaptı. Ayrıca, resmi olmayan Google Kamera port'u gibi projelerin arkasındaki birey geliştiricilere de ulaşılacak.
Bu, resmi bir geliştirme programı değil. Aksine, ASUS'un attığı bu adım özel ROM topluluklarını bu şekilde desteklemenin etkilerini ölçecek bir "deneme"den ibaret. OnePlus ve Xiaomi'ye ait olan Poco markaları geçmişte buna benzer girişimlerde bulunmuştu.
Bu çaba, ASUS'un liderliğe yönelik hamlelerinin yeni bir parçası olarak deneyimli kullanıcılara olan yeni yaklaşımını yansıtıyor. Şirket, cihazların üzerinde maksimum kontrol sahibi olmayı isteyen insanlara hizmet etmek istiyor ve bu da sağlıklı bir ROM topluluğunun sağlanması anlamına geliyor. Ancak hatırlatmak gerekiyor ki ASUS'un tüm topluluklara her konuda yardımcı olacağının garantisi yok. Bunun yanında çoğu kullanıcı bazen yeni telefon almayı ertelemek amacıyla LineageOS gibi ROM'lar kurarak cihazları için üreticiler tarafından sunulan destek sürecinin ötesinde de Android güncellemelerini almaya devam edebiliyorlar. Bu sebeple ASUS'un bu hamlesi, Android dünyasında çok yaygın görülmeyen bir sadakat durumunu da teşvik edebilir. Aksi takdirde Android cihazlarını kullanan pek çok kullanıcının sıklıkla diğer Android üreticilerinden gelen yeni modellere yöneliyor olduğu bilinen bir gerçek.
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