ASUS ProArt Ürünleri, Yaratıcılığı Güçlendiren Hediyelerle Geliyor

ASUS, endüstri lideri görüntü işleme araçları sağlayıcısı Digital Vision World (DVW) ile ortak olarak sunduğu yeni ProArt paketini duyurdu. Seçili ProArt ürünlerinden satın alan kullanıcılar, Nucoda yazılımına altı aylık üyelik (4150 Euro değerinde) ve Filmworkz araç setine 60 günlük erişim (110 Euro değerinde) paketi sahibi olacaklar. DVW, içerik üreticileri ile film ve TV stüdyolarıyla birlikte çalışarak, onlara post prodüksiyon profesyonellerinin vizyonlarını gerçeğe dönüştürmesini sağlayan Digital Vision Optics (DVO) ve renk iyileştirme araçları sağlıyor.
ProArt ve DVW paketi
28 Ekim 2020'den 28 Mart 2021'e kadar seçili ProArt ürünlerinden satın alanlar, içerisinde altı aylık DVW'nin Nucoda yazılımını ve Filmworkz araçlarına 60 günlük erişimin bulunduğu DVW yazılım paketine sahip olacaklar. DVW yazılımı ve Filmworkz araçları, toplamda 4260 Euro'luk bir değere sahip. Filmworkz araç setinin içerisinde DVO Clarity, DVO Sharpen, DVO Regrain RGB, DVO Chroma, DVO Pixel ve DVO Brickwall araçları yer alıyor.
Seçili ürünler ise şöyle: ASUS ProArt PA ve PQ serisi monitörler (PA32UCX-PK, PA32UCX-K, PA32UC-K, PA27UCX-K, PA27AC, PA24AC, PA278QV, PA248QV, PQ22UC, PA32VC, PA329C) ve ASUS ProArt Z490-CREATOR 10G anakart.
ProArt ile yaratıcılığınızı güçlendirin
ProArt, standart ve profesyonel kullanıcıların, yaratıcı potansiyellerini maksimuma taşımaya yardımcı olmak için sıra dışı performansa sahip, kapsamlı dijital çözümler sunması için tasarlandı. 2011 yılında ilk ProArt monitörün satışa sunulmasından bu yana ProArt markası ve ürünleri, fotoğraf ve video gibi geleneksel içerik üretim alanlarının yanı sıra 3D tasarımcılar, oyun geliştiriciler ve diğer disiplinlerde çalışanların ihtiyaçlarını karşılamak için durmadan evrimleşiyor.
ProArt monitörler, endüstri lideri renk hassasiyeti, fabrikadan kalibrasyon, geniş renk gamı ve zengin bağlantı seçenekleriyle her türlü yaratıcı iş için kullanıcılarına kolaylık sağlıyor. ProArt Z490-CREATOR 10G anakartlar ise içerik üreticilere uygun performans sunarken, genişletilebilen grafikler, Thunderbolt™ 3 yuvaları ile kesintisiz bağlantı, 10 gigabit Ethernet ve güvenilir kararlılık sunuyor.
ASUS Mini PC ProArt PA90, yaratıcı profesyonellerin özel ihtiyaçlarını, bilgisayar destekli tasarım (CAD) ve diğer içerik üretim işleri için güçlü ve kararlı işlem performansı sunarak karşılıyor.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın