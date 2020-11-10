ASUS ProArt Ürünleri, Yaratıcılığı Güçlendiren Hediyelerle Geliyor

Seçili ProArt ürünleri, Digital Vision World'ün Nucoda yazılımı ve Filmworkz digital araçlarına sınırlı süreli erişim sağlıyor.

ASUS ProArt Ürünleri Hediyelerle Geliyor!

ASUS, endüstri lideri görüntü işleme araçları sağlayıcısı Digital Vision World (DVW) ile ortak olarak sunduğu yeni ProArt paketini duyurdu. Seçili ProArt ürünlerinden satın alan kullanıcılar, Nucoda yazılımına altı aylık üyelik (4150 Euro değerinde) ve Filmworkz araç setine 60 günlük erişim (110 Euro değerinde) paketi sahibi olacaklar.  DVW, içerik üreticileri ile film ve TV stüdyolarıyla birlikte çalışarak, onlara post prodüksiyon profesyonellerinin vizyonlarını gerçeğe dönüştürmesini sağlayan Digital Vision Optics (DVO) ve renk iyileştirme araçları sağlıyor.

ProArt ve DVW paketi

28 Ekim 2020'den 28 Mart 2021'e kadar seçili ProArt ürünlerinden satın alanlar, içerisinde altı aylık DVW'nin Nucoda yazılımını ve Filmworkz araçlarına 60 günlük erişimin bulunduğu DVW yazılım paketine sahip olacaklar. DVW yazılımı ve Filmworkz araçları, toplamda 4260 Euro'luk bir değere sahip. Filmworkz araç setinin içerisinde DVO Clarity, DVO Sharpen, DVO Regrain RGB, DVO Chroma, DVO Pixel ve DVO Brickwall araçları yer alıyor.

Seçili ürünler ise şöyle: ASUS ProArt PA ve PQ serisi monitörler (PA32UCX-PK, PA32UCX-K, PA32UC-K, PA27UCX-K, PA27AC, PA24AC, PA278QV, PA248QV, PQ22UC, PA32VC, PA329C) ve ASUS ProArt Z490-CREATOR 10G anakart.

ProArt ile yaratıcılığınızı güçlendirin

ProArt, standart ve profesyonel kullanıcıların, yaratıcı potansiyellerini maksimuma taşımaya yardımcı olmak için sıra dışı performansa sahip, kapsamlı dijital çözümler sunması için tasarlandı. 2011 yılında ilk ProArt monitörün satışa sunulmasından bu yana ProArt markası ve ürünleri, fotoğraf ve video gibi geleneksel içerik üretim alanlarının yanı sıra 3D tasarımcılar, oyun geliştiriciler ve diğer disiplinlerde çalışanların ihtiyaçlarını karşılamak için durmadan evrimleşiyor.

ProArt monitörler, endüstri lideri renk hassasiyeti, fabrikadan kalibrasyon, geniş renk gamı ve zengin bağlantı seçenekleriyle her türlü yaratıcı iş için kullanıcılarına kolaylık sağlıyor. ProArt Z490-CREATOR 10G anakartlar ise içerik üreticilere uygun performans sunarken, genişletilebilen grafikler, Thunderbolt™ 3 yuvaları ile kesintisiz bağlantı, 10 gigabit Ethernet ve güvenilir kararlılık sunuyor.

ASUS Mini PC ProArt PA90, yaratıcı profesyonellerin özel ihtiyaçlarını, bilgisayar destekli tasarım (CAD) ve diğer içerik üretim işleri için güçlü ve kararlı işlem performansı sunarak karşılıyor.             

Whatsapp'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
13 Kasım 2020 BİM aktüel kataloğunda HP laptop, OPPO cep telefonu fırsatı
12 Kasım 2020 A101 aktüel kataloğunda HI-LEVEL televizyon, akıllı saat imkanı
Kış lastiği ne zaman takılmalı? (2020-2021) Kış lastiği hangi araçlar için zorunlu?
Atiye 3. sezon ne zaman yayınlanacak? Atiye 3. sezon heyecanı!
Günün En çok Okunanları
Google VPN Sonunda Geldi; Ama Herkes İçin Değil...
Son Başkanlık Seçimini Kaybeden Trump'a, Bir Şok da Twitter'dan Geldi
Zamana Yenilip Erken Ölen 5 Efsane Microsoft Yazılımı
Nintendo Switch, Wii'dan Sonra Şirketin En Çok Satan İkinci Konsolu Oldu
Hangi Kripto Para? Bitcoin mi, EXEN Coin mi?

 

 