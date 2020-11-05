Google Mesajlar Uygulamasına "Mesaj Planlama" Yeteneği Geliyor

Google Mesajlar uygulamasında artık mesajları ileri bir tarih ve saat için planlamak mümkün olacak.

  • Levent Öztürk
Google Mesajlar Uygulamasına Yeni Yetenek
@besaireddy

Google, Google Mesajlar uygulamasında planlı mesaj gönderme özelliğini test ediyor. Özellik şu anda sınırlı test aşamasında gibi gözüküyor ve sadece firmanın sunucu tarafında bir güncelleme ile izin verdiği kullanıcılar tarafından kullanılabiliyor.

Bir mesajı planlamak için kullanıcıların Gönder tuşuna uzun basmaları gerekiyor. Daha sonra karşılarına çıkan zaman planlama özelliği ile uygulama bazı zaman önerilerinde bulunuyor ve kullanıcılar isterlerse kendileri özel bir tarih ve zaman girebiliyor.

Zamanlı mesajlar, görüşme penceresinde yanlarında bir saat simgesi ve "Planlanmış mesaj" yazısıyla gözüküyor. Bu planlanmış mesaja tıklamak, kullanıcılara mesajı ve gönderim zamanını güncelleme, mesajı hemen gönderme veya silme seçeneklerini sunuyor. Ayrıca mesajın sadece gönderim zamanında telefon açıksa gönderileceğini de belirtmekte fayda var.

XDA'nın belirttiğine göre özellik şimdiden en son Google Mesajlar APK'sı içerisinde yer alıyor ve kısa süre içerisinde Google'ın bu özelliği herkes için sunacağı tahmin edilebilir. Ayrıca bu özellik, sadece yazı mesajları ile çalışıyor.

Bunun yanı sıra Google, kısa bir süre önce Mesajlar uygulamasında mesaj kategorileri özelliğini de sunmaya başlamıştı.

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