Crusader Kings III Konsollara Geliyor. Tarih Belli Oldu!

Orta Çağ stratejisinin asil oyunu çok yakında Xbox Series X"S ve PlayStation 5 konsollarına geliyor. Paradox Interactive'in başarılı strateji ve rol yapma oyunu Crusader Kings III, 29 Mart 2022'de konsollarda çıkışını yapacak ve tamamen yeni bir oyuncu grubuna, bu tarihi strateji oyununda efsanevi bir hanedan kurma şansı sunacak.
Paradox, Lab42'nin oyun geliştirme ekibiyle ortaklaşa bir şekilde, konsol oyun yapısının eşsiz özelliklerinden faydalanarak Crusader Kings III'ün dinamik ve sürekli değişen oyun yapısını yeni bir ortama uyarladı. Asil ailelerle bağ kurmak için yapılan politik evlilikleri, sözde yasal iddiaları kabul ettirmek için yapılan acımasız savaşları, bölünmüş bir yönetimi birleştirmek için kişisel ilişkileri ve hatta rakipleri güçsüzleştirmek veya ortadan kaldırmak için planları içeren bu denli zengin stratejik seçeneklere sahip çok az oyun var.
Tanıtım videosunu buradan izleyebilirsiniz.
Crusader Kings III konsollarda daha geniş ekranlara ve konsol oyun kumandalarına özel olarak uyarlanmış bir arayüz ve kontrol şemasına sahiptir. Bütünüyle yeni kontrol haritası, oyuncuların tetikleyiciler ve analog çubuğun seri hareketleri aracılığıyla oyunun menülerinde hızlı ve kolay bir şekilde dolaşmalarını sağlar. Konsol sürümü aynı zamanda Xbox Series X"S ve PlayStation 5'in kusursuz bir oyun deneyimi için süper hızlı yükleme süreleri ile beraber Haptic ve Uyarlamalı Tetik geri bildirimi gibi temel özelliklerini de kullanır. Oyuncular, bir köylü isyanını nasıl bastıracaklarına dair bir eğitim bilgisine başvurabilecekleri "Hızlı Devam" seçeneğini kullanarak oyun ve YouTube gibi diğer uygulamalar arasında geçiş yapabilecekler.
DualSense oyun içi olaylara fiziksel olarak tepki verdiğinden PlayStation 5 kullanıcıları oyunun stres mekaniklerini deneyimleyecekler. Bir karakterde ne kadar fazla stres ortaya çıkarsa, DualSense denetleyicisinin uyarlamalı tetikiğine o kadar fazla direnç uygulanacaktır. PS5'in Etkinlikler ve Oyun Yardımı, yeni oyunculara Crusader Kings dünyasında ilk adımlarını atarken yardımcı olacak bir platform da sunmaktadır.
Crusader Kings III'ün sahip olduğu özellikler:
Karakter Odaklı Oynanış: Oynadığınız veya etkileşimde bulunduğunuz her karakterin kendine özgü bir kişiliği vardır. Oyundaki olaylar ve seçenekler, büyük ölçüde olduğunuz kişi türüne göre belirlenir.
Sonsuz Seçenekler: Beş yüzyıl boyunca İzlanda'dan Hindistan'a, Finlandiya'dan Orta Afrika'ya kadar herhangi bir soylu olarak oynayın. Orta Çağ yaşamının derinliklerinde gezinen konuklarla, inatçı çocuklarla, sinsi casuslarla ve önemli kutsal adamlarla etkileşim kurun.
Savaş Açmak: Kölelerinizi toplayın ve silahlı adamlarınızı düşman kalelerini kuşatmak veya isyanları bastırmak için ortaya sürün. Savaş alanındaki kişisel hüneriniz size büyük onur kazandırabilir, ancak zafere giden yol stratejik planlamadan geçer.
Kraliyet Evlilikleri: Hanedan DNA'nızı tüm dünyaya yayın, kraliyet mührünüzü krallıkların ve dukalıkların zirvesine basın. Güç için evlenin ve yeni topraklar üzerinde hak iddia etmek için çocuklar yetiştirin.
Azizler ve Günahkarlar: Dini liderlerinizle inancınızı koruyun veya devletin çıkarı için büyük suçlar işleyin. İşler zorlaştığında, her zaman bir inanca aykırı bir düşünceyi benimseyebilir veya karakterinizin önceliklerine daha uygun yeni bir din tasarlayabilirsiniz.
Crusader Kings III'ün konsol versiyonu Xbox Series X"S ve PlayStation 5 için artık ön siparişe açık. Daha fazla bilgi için www.crusaderkings.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
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