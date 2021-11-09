ASUS Republic of Gamers, NX Mekanik Anahtar Serisini Duyurdu

ASUS Republic of Gamers (ROG), ROG NX Mekanik Anahtar serisini duyurdu. Bu yeni birinci sınıf klavye anahtarı serisi farklı oyuncuların farklı oyun stillerine ve tercihlerine göre tasarlandı.
Geçtiğimiz yıl içinde ROG RX Kırmızı ve Mavi Optik Mekanik Anahtar modellerini kullanıma sunan ROG, şimdi oyunculara ROG NX Kırmızı, NX Kahverengi ve NX Mavi Mekanik Anahtarlar ile daha fazla seçenek sunuyor.
ROG NX Mekanik Anahtar Serisi, piyasadaki çoğu tuş başlığıyla uyumlu olan çapraz biçimli standart saplara sahip. Her biri farklı güç eğrilerine sahip olan anahtarlar, harika bir kullanım hissi veriyor. ROG NX Kırmızı ve NX Kahverengi mekanik anahtarlar aynı noktada çalışıp sıfırlanırken (NX Kırmızı için 1,8 mm, NX Kahverengi için 2,0 mm), ROG NX Mavi mekanik anahtarların çalıştırma ve sıfırlanma noktaları arasında ise son derece az bir fark var (0,1 mm) Her biri son derece tutarlı bir şekilde çalışan ve sıfırlanan ROG anahtarları, çok daha iyi oyun deneyimleri yaşatıyor.
Yepyeni ROG NX Mekanik Anahtarlar +/- 5 gf güç toleransı ve +/- 0,4 mm tuş vuruş mesafesi ile sektör standartlarını aşarak her basışta tutarlı his veriyor ve benzersiz oyun deneyimleri sunuyor.
ROG NX Kırmızı: Anında tepki ile akıcı ve doğrusal bir his
ROG NX Kırmızı Mekanik Anahtarlar, 1,8 mm çalıştırma noktası ile hızlı tepki veriyor. Başlangıç için 40 gf güç gerektiren bu anahtarlar tuşlara kazara basılmasının önüne geçerken 55 gf seviyesine kadar uzanan basma gücü gereksinimi ise mükemmel bir geri dönüş hissi veriyor. Bunun sonucunda her vuruş anında gerçekleşiyor, akıcı ve doğrusal bir his uyandırıyor.
ROG NX Kahverengi: Daha güçlü tepki veren dengeli tasarım
ROG NX Kahverengi Mekanik Anahtarlar, kahverengi anahtar kullananların tercih ettiği 2 mm çalıştırma noktasına sahip. 58 gf basma gücü gereksinimi ve %33 tıklama oranıyla her vuruş daha etkili ve daha güçlü dokunsal tepki veriyor.
ROG NX Mavi: Sağlam etki için oyun tutkunlarına yönelik basma gücü
ROG NX Mavi: ROG NX Mavi Mekanik Anahtarlar, 2,3 mm çalıştırma noktası ve standart %16 tıklama oranının yanı sıra oyun tutkunlarının tercihi olan 65 gf basma gücü gereksinimi ile her vuruşta sağlam ve etkileyici bir his uyandırıyor.
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