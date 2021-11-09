ASUS Republic of Gamers, NX Mekanik Anahtar Serisini Duyurdu

Oyuncuları memnun edecek şekilde tasarlanan en yeni ROG anahtarları, farklı oyun stillerine ve tercihlere göre hazırlanan birinci sınıf Kırmızı, Kahverengi ve Mavi seçenekleriyle geliyor.

ASUS Republic of Gamers'tan NX Mekanik Anahtarlar

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