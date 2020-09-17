ASUS Republic of Gamers ve IKEA'dan Önemli İş Birliği

ASUS Republic of Gamers (ROG), yaptığı açıklamayla birlikte ev mobilyası devi IKEA ile ortaklığını duyurdu. İş birliğiyle birlikte evde oyun deneyimlerinde seviye atlatacak, oyunculara yaşam tarzlarını yansıtmaları için yeni ve heyecan verici yollar sunarak onlara ilham veren oyun mobilyası çözümleri sunulacak.
Dünyanın dört bir yanındaki 2,5 milyar oyuncuyla birlikte oyunlara ilgi hiç bu kadar yüksek olmamıştı. Oyuncu sayısı giderek yükselirken, bu topluluğun yapısı da giderek farklılaşıyor. Oyunlara olan ilginin tüm aile üyelerine ve tüm odalara yayıldığının farkında olan ROG ve IKEA, dünya sınıfı tasarım uzmanlıklarını, evde oyun oynamayı daha rahat ve eğlenceli kılacak şekilde birleştirmeye karar verdiler. Bu benzersiz iş birliğinin ilk meyveleri, 2021 Şubat ayında Çin'de tüketicilere sunuluyor olacak. Yeni ürün koleksiyonu diğer pazarlara ise 2021 Ekim ayında eklenecek.
ROG ve IKEA: Dünya sınıfı oyun ve ev mobilyası uzmanlığının mükemmel ortaklığı
ROG dünyanın lider PC oyuncu markası ve oyuncu topluluğuyla güçlü bir bağa sahip. Bu yüzden oyunculuğu daha iyi hale sokmak için oyuncuları dinliyor ve buna göre yeni teknolojiler üretiyor. Tutkulu oyuncuları dinleyen ROG, masaüstü ve dizüstü PC'lerden konsol ve mobil cihazlara kadar oyuncuları heyecanlandıran donanım ve yazılımlar üretmeyi amaçlıyor. Oyuncuların geri bildirimleriyle birlikte yeni nesil ROG donanım ve yazılımlarını geliştiren ASUS, oyuncuların nasıl ya da nerede olurlarsa olsunlar en iyi oyun deneyimini yaşamaları için çalışmalarını genişletiyor.
ROG oyuncuları evde karşılıyor: Rüyalarınızdaki oyun ortamları için tamamlayıcı oyun ekosistemi
ROG, oyuncuların rüyalarındaki oyun ortamlarını oluşturmaları için tamamlayıcı bir ekosistemin önemini biliyor ve oyuncuları daha çok içine çeken oyun deneyimleri oluşturmak için devamlı bir şekilde çalışıyor. Ancak öncelikli olarak mobilya tasarımcısı yerine oyuncu olan ROG mühendisleri, oyuncuların tutkularını evlerine yansıtmalarına yardımcı olmaları için bir ortağa ihtiyaçları olduğunu biliyordu. Bu konudaki bariz ilk tercihleri ise IKEA oldu.
ROG ve IKEA ürün tasarımcıları, oyuncular ve e-spor şampiyonlarıyla atölyeler düzenledi. Bunların sonucunda evde, maksimum rahatlıkla en iyi oyun deneyimlerini nasıl oluşturulacağı belirlendi. Bu atölyelerde IKEA Ürün Geliştirme Merkezi (Şangay) ve ASUS Tasarım Merkezi 'ndeki (Taipei ve Shanghai) tasarımcıların katıldığı yüz yüze ve sanal toplantılar düzenlendi. Bu toplantılar sonucunda yüzlerce saat süren fikir üretme, tasarım, geliştirme, test, deney ve iyileştirmeler aşamalarından geçildi. ROG ve IKEA, oyunculara yönelik ev mobilya ürünlerini 2021 Şubat ayından başlamak üzere Çin'de satışa sunacak.
Yeni bir savaş alanı: Daha fazla zafer kazanmanın eğlenceli yollarını keşfedin
Ev için oyun mobilyası çözümleri düşünmek ve üretmek, ROG ve IKEA için yeni keşfedilen bir alan. Bu derin iş birliğiyle birlikte iki şirket birbirinin uzmanlığı, deneyimi ve işleyişi hakkında öğrenmeyi, keşfettiğimiz sinerjiden yararlanmayı hedefliyor. Oyuncu dostu aksesuar ve mobilyalar barındıran yepyeni bir kategori oluşturmak ve bu sayede tüm oyunculara konforlu bir oyun ortamı sunmayı hedefleyen ROG, herkesin rüyasındaki oyun ortamını yaratması için çalışıyor.
Günümüzde birçok oyuncu için oyunların kalbi evde atıyor. ASUS, sadık ROG topluluğuyla iletişimde kalmaya ve IKEA'daki ev mobilyası uzmanlarıyla çalışmaya devam ederek, ROG oyuncuları için evdeki her alanda oyun oynamalarını ve kazanmalarını sağlamak için yeni yollar bulmayı amaçlıyor.
ASUS Oyuncu Aksesuarları ve Ekipmanları İş Birimi Genel Müdürü Kris Huang, iş birliği ile ilgili şunları söyledi: "Dünyanın dört bir yanındaki oyuncular ROG markasını tanıyor ve seviyorlar. Pazardaki en heyecan verici oyuncu yeniliklerini sunacağına güveniyorlar. IKEA'daki uzmanlarla olan yeni iş birliğimiz, ROG'un oyuncuları evde mutlu edeceği yeni ve ilginç yollar bulmasını sağlayacak."
IKEA Global Çalışma Alanı Kurumsal Lideri Ewa Rychert ise şunları ekledi: "Oyun pazarının dünya çapındaki hızlı büyümesi ve oyun oynayan insanların sayısının giderek artmasıyla birlikte IKEA, ev mobilyalarının oyun deneyimini nasıl iyileştireceği konusunda meraklıydı. ROG ile çalışarak IKEA, ev mobilyası konusundaki bilgisini, ROG'un sıra dışı oyun deneyimleri yaratma uzmanlığıyla birleştirmek istiyor. Birlikte birçok oyuncuya ve onların ailelerine, yeni bir grup uygun ve ergonomik mobilya ve aksesuar geliştirerek onlara yardımcı olmak, ev ortamına uyacak ve performansı artıracak şekilde tasarlamayı hedefliyoruz."
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