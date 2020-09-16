İnanılmaz deney! Kozmonotların beyni incelendi, uzayın etkisi ortaya çıktı

Cuma günü yayınlanan bir çalışmada, uzun görevlerden Uluslararası Uzay İstasyonu'na dönen 8 erkek Rus kozmonotun beyni yaklaşık yedi ay sonra incelendi.
"Yeni Motor Becerisi Kazandılar"
Araştırmacılar, kozmonotların beyinlerinde, erkeklerin daha becerikli, ancak biraz daha zayıf görüşe sahip olduklarını gösteren küçük değişiklikler keşfetti. Çalışmanın baş yazarı Steven Jillings, Business Insider'a "Aslında bisiklet sürmek gibi bir tür yeni motor becerisi kazandılar" dedi.
Kozmonotların Beyinlerinin 3D Görüntüsü Üretildi
Araştırmacılar, kozmonotların beyinlerinin 3 boyutlu görüntülerini üretmek için bir tür MRI teknolojisi kullandılar. Taramalar beyincikte artış göstermiş dokular gösterdi: beynin denge, koordinasyon ve duruştan sorumlu kısmı (aşağıdaki görselde yeşil renkle gösterilmiştir).
Yakın Görüş Yetenekleri Azaldı
Ancak taramalar, uzaydan dönen insanların yakın görüş yetenekleri azaldı. Bu değişikliklerin her ikisi de potansiyel olarak uzun süreli olabilir. Uzayda görüşün Dünya'dakine kıyasla daha bulanık olabildiği belirtiliyor. Bu da kozmonotların görüş becerilerindeki gerilemeyi açıklayabilecek ana neden olarak gösteriliyor.
Jillings, "Bir sonraki görevlerine gittiklerinde aslında daha hızlı adapte olabilmeleri mümkün." diyor.
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