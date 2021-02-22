ASUS ROG Phone 5 Ne Zaman Tanıtılacak? İşe ROG Phone 5'in Tanıtım Tarihi!

ASUS'un oyun odaklı amiral gemisi akıllı telefonu ROG Phone 5'in ne zaman tanıtılacağı ve piyasaya çıkacağı sonunda belli oldu. Bir süredir hakkında çeşitli söylentileri duyduğumuz yeni amiral için çok beklememiz gerekmeyecek.
Snapdragon 888 işlemci içereceği ve arkasında özelleştirilebilecek özel bir ekranı daha bulunduracak olan ROG Phone 5'te 8 GB ve 16 GB RAM seçenekleri yer alacakken, telefonda 6.78 inç büyüklüğünde AMOLED ekranın yer alacağı da bilinenler arasında. Telefonda ayrıca 5G desteği, çift hücreli 6000 mAh kapasitesinde batarya ve 65W hızlı şarj desteği de yer alacak. Öte yandan telefonun arkasında 3'lü kamera kurulumu da mevcut olacak.
ROG Phone 5, bir oyun telefonu olacağı için kuşkusuz ekranı yine yüksek tazeleme hızı içerecek. En az 144Hz ekran tazeleme hızı ile gelmesi beklenen ROG Phone 5'in tanıtım tarihi ise 10 Mart. Önümüzdeki 2 hafta içinde ROG Phone 5 hakkında daha fazla bilgi göreceğiz.
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