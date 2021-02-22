ASUS ROG Phone 5 Ne Zaman Tanıtılacak? İşe ROG Phone 5'in Tanıtım Tarihi!

ASUS'un oyunculara özel hazırladığı ROG Phone 5'in tanıtım tarihi belli oldu. Beklenen yeni "oyun telefonu" ROG Phone 5, işte bu tarihte geliyor...