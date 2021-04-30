Asus ROG Strix B550-I Gaming İncelemesi

Ekran kartı fiyatlarının çok yükseldiği şu dönemde AMD'nin entegre grafikli CPU'ları çoğu kullanıcı için cazip bir seçenek. Peki entegre grafikli bir AMD CPU (APU-Hızlandırılmış İşleme Birimi) tam olarak ne anlama geliyor? Her şeyden önce 3B oyunlar sizin için ikincil derecede önemliyse böylece hem ekran kartı kullanmanıza gerek kalmaz hem de grafik performansından fazlaca feragat etmemiş olursunuz. Dahası eğer oyun oynamak sizin için önemli olsa bile, eğer 1080p size yetiyorsa bu CPU'lar sizi (özellikle şu sıralar ateş pahası olan) ekran kartı masrafından kurtaracaktır. Üstelik madencilerin sebep olduğu suni fiyat artışı geride kalınca istediğiniz ekran kartını alarak PC'nize takıp bir süre daha aynı CPU ile devam edebilirsiniz.
Dahili grafik performansı açısından Intel CPU'lara göre daha başarılı olan AMD APU'lar, ekran kartlı bir sisteme nazaran toplam güç tüketimini de düşüreceği için elektrik faturalarınızı da bir nebze sakinleştirir. Kısaca oyun oynayın ya da oynamayın grafik performansı zaman zaman önemli olabilir. AMD APU'lar da bu açıdan bakınca hem hesaplı hem de dengeli bir seçenek. Tabii incelediğimiz Mini-ITX biçimindeki Asus ROG Strix B550-I'nın ille de dahili grafik ile kullanılması zorunlu değil. İstediğiniz herhangi bir kasaya bu anakartı takabilirsiniz. Dikkat etmeniz gereken 2 nokta var: Bu biçim faktörünün yapısı gereği anakartta sadece 2 adet RAM yuvası var (maks. 64 GB) ve sadece bir adet PCIe x16 yuvası (PCIe 4.0 destekli) var. Dolayısıyla buraya grafik kartı takarsanız size kart takacak başka bir yuva kalmıyor. Bu iki sınırlama sizin için önemli değilse Mini-ITX anakartların küçük boyutları sizin için sorun yaratmayacaktır.
Asus ROG Strix B550-I Neler Sunuyor?
AMD B550 yongaseti üzerine kurulu olan Asus ROG Strix B550-I Gaming, adından da anlaşılacağı gibi oyuncular düşünülerek hazırlanmış ve AM4 soket yapıyı destekliyor. ROG (Oyuncular Cumhuriyeti) Strix serisinin genel özelliklerden biri olarak üzerinde LED şerit bağlamak için özel pinler bulunan anakart, hem HDMI hem de DisplayPort çıkışı sunuyor. Asus mühendisleri bu küçük dev içine biri önde diğeri arkada olmak üzere 2 adet M.2 SSD yuvası sığdırmayı başarmışlar. Ön kısımdaki M.2 yuvasında özel tasarım bir soğutucu da mevcut. Anakart üzerindeki ses donanımının kalitesi dikkat çekici. 32 bit/192 KHz'lik örnekleme kalitesi, 113 dB'lik sinyal gürültü oranıyla birleşince (A/D) ortaya gerçekten de kaliteli bir ses çıkıyor. Ayrıca USB-C yapıda bir ses çıkışının bulunduğunu da yeri gelmişken belirtelim. Bu ses çıkışının dışında bir USB-C yuvası ve dahili Wi-Fi 6 ile BlueTooth 5,1'in de bulunduğu anakartta; diğer USB yuvalarına ek olarak 3 adet USB 3.2 yuvasının da olması, özellikle harici disk olarak SSD tercih eden kullanıcıların ilgisini çekebilir. Zira büyük ses ya da video dosyalarıyla çalışan kullanıcılar için USB 3.2 yuvaları önem taşıyor. Bu arada Mini-ITX boyutlarını bilmeyen okurlarımız için belirtelim: Anakartın boyutları 17 cm x 17 cm.
Asus ROG Strix B550-I ve yazılım özellikleri
Asus anakartların Bios açısından sunduğu özelliklerin üst uç kullanıcıları bile tatmin ettiği bilinir. Bu anakartta da durum farklı değil. Hatta sofistike Bios seçenekleri size karmaşık geliyorsa, ayarları kolayca yapabileceğiniz bir Bios modu da mevcut. Bios içindeki gelişmiş ayarlar bir kenara, Asus Armoury Crate ve AI Suite yazılımları hem sisteminize tam anlamıyla hâkim olmanızı sağlıyor hem de otomatik güncellemelerle sisteminizdeki yazılımların son sürümlerini kolayca yükleyebiliyorsunuz. AI Suite ile fan hızlarını istediğiniz şekilde ayarlayabilir otomatize edebilir ve sistemi otomatik olarak en yüksek performansı verecek şekilde optimize edebilirsiniz. Bu optimizasyonlar içinde otomatik hız aşırtma becerileri de var. Bu beceriler sayesinde sistem farklı ayarları deneyerek sisteminizin çıkabileceği maksimum saat hızlarını buluyor. Ve bu ayarları Bios'a yüklüyor. Eğer kendiniz hız aşırtma yapmak isterseniz ve ipin ucunu kaçırırsanız üzülmeyin. Normalde böyle bir durumda sisteminiz açılmayacağı için Bios pilini sıfırlamak gerekir. Fakat bu anakartın arka kısmındaki düğmeye basarak önceki Bios değerlerine otomatik olarak dönüş yapabiliyorsunuz.
Sonuç
Kasanız ister büyük ister küçük olsun, harici bir ekran kartı kullanın ya da kullanmayın, bu anakart AMD CPU'lar ve performansı ile kaliteyi bir arada arayan kullanıcılar için biçilmiş kaftan. Kaliteli elektronik bileşenlerin kullanılmış olması kararlı bir çalışma sağlarken zengin yazılım ve donanım özellikleri de esnek bir kullanım modeli sunuyor.
Asus ROG Strix B550-I Gaming Teknik Özellikleri
Ürün Türü: Anakart
Soket: AMD / AM4
Desteklenen İşlemciler: 3. nesil AMD Ryzen
CHIP Online Notu: 92
Firma: AsusTek Computer (216) 521 47 25
Form Faktör: Mini-ITX
Yongaseti: AMD B550
Bellek: 2xDIMM DDR4, 3200 MHz (5000 MHz OC)
LAN: Intel I225-V 2.5Gb
Wi-Fi: Intel Wi-Fi 6 AX200
USB Yuvaları: 4 x USB 3.2 Gen 2, 1 x USB Tip C, 3 x USB 2.0, 2 x USB 3.2 Gen 1, 1 x Audio USB Tip C (Toplam 11).
Kimler Almalı?
Bu anakart sunduğu zengin özelliklerle, küçük kasa sevenler ya da ekran kartı kullanmadan dahili grafik birimiyle oyun oynayabilecekler (yazıya bakınız) için oldukça cazip bir seçenek.
+Kaliteli bileşenler
+Zengin yazılım özellikleri
+Çift M.2 yuvası
+Üst düzey ses donanımı
+Kolayca hız aşırtma
Alternatifleri: Eğer bütçeniz genişse daha üst düzey bir yongaseti olan X570'i kullanan ROG Crosshair VIII Impact de ilginize çekebilir.
Ayrıntılı bilgi ve satın almak için tıklayın
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın