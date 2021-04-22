ASUS, Mini PC PN51'i Duyurdu! İşte Özellikleri!

ASUS, evlerde ve iş yerlerinde çeşitli uygulamalar için güçlü performans sunan ve popüler Mini PC PN50 modelinin devamı niteliğindeki Mini PN51 ultra kompakt bilgisayar modelini duyurdu. En yeni Radeon Vega 7 grafikli AMD Ryzen 5000 mobil işlemcilere ve yüksek hızlı 3200 MHz DDR4 bellek desteğine sahip olan Mini PC PN51, zorlu iş yüklerinin üstesinden gelmeye hazır. Masada çok az yer kaplayan tasarımı sayesinde geleneksel bilgisayarların sığmadığı yerlerde kullanım için ideal bir çözüm sunuyor.
Mini PC PN51, 60 Hz'de 8K çözünürlüğe veya aynı anda dört adet 4K ekrana destek vererek son derece gerçekçi görüntüler sunuyor. Ayrıca, yapılandırılabilir giriş seçenekleriyle esnek kurumsal senaryolar için uygun bir yapıya sahip. WiFi 6 (802.11ax) ağ standardı ile kalabalık ortamlarda bile yüksek hızı veri aktarımı yapabilen cihaz, iki adet USB-C bağlantı noktasıyla da tek kablo üzerinden veri ve DisplayPort işlevini iletebiliyor. Microsoft Cortana için hazır olan Mini PC PN51, sahip olduğu iki sıra ön mikrofonla rahat sesli kontrol imkanı sunuyor. Kızılötesi sensör ise kullanıcıların uygulamaları uzaktan kumanda ile kontrol etmesini sağlıyor. Ekranı bekleme modundan uyandırıp Mini PC PN51'i açmak için HDMI CEC özelliğinden de yararlanılabiliyor.
Performans için hazır: İşlem gücü ve aynı anda birden fazla iş yapabilmek için için etkili işlemci ve bellek
ASUS Mini PC PN51 gücünü en yeni AMD Ryzen 5000 mobil işlemcilerden alıyor. Aynı sınıf geleneksel mini PC işlemcilerine kıyasla %20,2'ye kadar genel performans artışı sunan bu işlemci serisi, günlük işlerde çok daha akıcı bir deneyim sağlıyor. PN51 aynı anda birden fazla görev üzerinde çalışma konusunda da tam bir canavar. Bu alanda benzerlerine göre %58,2 oranında performans avantajı sağlıyor.
ASUS Mini PC serisinin bu en yeni üyesi, DDR4 2400 MHz belleklere göre 1,3 kat daha hızlı olan DD4R 3200 MHz belleklere sahip. Bu da ürünü günlük işlemler için mükemmel hale getiriyor.
Üstün görsel deneyim: Harika 8K UHD veya 4K dört ekran desteği, hepsi 60 Hz'de
Entegre Radeon Vega 7 grafiklerinden güç alan ASUS Mini PC PN51, geleneksel Mini PC grafiklerine kıyasla %150'nin üzerinde performans artışı sağlıyor. Böylece yüksek çözünürlüklü ve gerçekçi içeriklerle heyecan yaşatmaya hazır hale geliyor. PN51; HDMI, DisplayPort özellikli USB-C ve yapılandırılabilir giriş2 üzerinden 60 Hz'de tek bir 8K ekrana veya dört adet 4K ekrana kısıtlama1 olmadan destek veriyor.
Mini PC PN51 ayrıca DisplayPort 1.4 veya Type-C DisplayPort üzerinden etkileyici 8K çözünürlüğe destek veriyor. Böylece 4K'dan 4 kat, FHD'den 16 kat daha ayrıntılı görüntüler elde ediliyor. 8K görüntüleri 30 Hz ile tek bir DisplayPort üzerinden ve 60 Hz ile DisplayPort Dual-Mode (DP++) üzerinden gönderen PN51, her görüntüyü nefes kesici gerçeklikte sunuyor.
Hızlı ve esnek bağlantı seçenekleri: DisplayPort 1.4 özellikli iki adet USB 3.2 Gen 2 Type-C bağlantı noktası ve WiFi 6
ASUS Mini PC PN51 çok sayıda girişle kapsamlı bağlantı seçenekleri sunuyor. Ön kısımda Battery Charging 1.2 ve DisplayPort 1.4 destekli USB 3.2 Gen 2 Type-C bağlantı noktası ve arka kısımda DisplayPort 1.4 destekli bir USB 3.2 Gen 2 Type-C bağlantı noktasının yanı sıra üründe eski cihazlara, ekstra ekranlara veya birden fazla ağ bağlantısına destek veren bir adet de yapılandırılabilir giriş2 bulunuyor (Birleşik Krallık'ta standart olarak DisplayPort 1.4 ile sunulur, diğer seçenekler isteğe tabidir). Bu yeni makine, WiFi 6 (802.11ax) ile yüksek hızlı kablosuz bağlantı olanağı da sağlıyor.
PN51'deki yapılandırılabilir giriş için COM, VGA, LAN ve DisplayPort 1.4 seçenekleri bulunuyor. Bu sayede kullanıcılar kendi istedikleri bağlantı noktalarını seçme özgürlüğüne kavuşuyor. Mini PC PN51 bu sayede dijital tabela, satış noktası (POS) sistemleri ve akıllı otomatlar için de uygun bir cihaz haline geliyor.
Kolay yenileme imkanı veren kompakt kasa: Alandan tasarruf eden ve kolay yenileme imkanı sunan modern tasarım
Özenli hatlara ve fırça desenli şık kaplamaya sahip modern tasarımıyla ASUS Mini PC PN51 ev, ofis ve perakende ortamlarına kolayca uyum sağlıyor. 115 mm x 115 mm x 49 mm boyutları ve 0,62 litre hacmiyle hafif ve küçük ürün hemen her yere sığıyor, hatta alandan tasarruf eden hepsi bir arada çözüm için VESA montaj parçasıyla bir ekranın arkasına bile takılabiliyor.
Kayarak açılan kasa tasarımı sayesinde yalnızca bir tornavida kullanarak iki adımda M.2 SSD, 2,5 inç HDD veya SSD ya da bellek eklemek de mümkün. SSD'deki verimli soğutma bloğu, sistem boştayken sürücünün sıcaklığını 70 derecenin altında tutuyor. Dayanıklılığı ve güvenilirliği artıran bu çözüm bakım maliyetlerini de azaltma potansiyeline sahip.
Kendilerine özgü bir sistem kurmak isteyen tüketiciler için de kısıtlı donanıma sahip bir sürüm bulunuyor.
Doğayla dost ve son derece sessiz: Çevreye etkiyi ve kullanım maliyetini azaltıyor
ASUS Mini PC PN51'in enerji verimliliği sağlayan tasarımı çevreye etkiyi azaltırken iş yerlerinde kullanım maliyetlerinin düşmesine de yardımcı oluyor. Doğa dostu ASUS Mini PC serisi, Energy Star da dahil olmak üzere bilgisayar endüstrisinin en üst düzey çevre sertifikalarını taşıyor. PN51 boştayken yalnızca 9 W güç harcıyor. Ayrıca boştayken 21,9 dBA, tam yükteyken de 34,7 dBA gürültü seviyesiyle neredeyse bir fısıltı kadar ses çıkarıyor.
ASUS Mini PC PN51 Teknik Özellikleri
|
İşletim Sistemi
|
Windows10 64 bit, Windows 10 Pro 64 bit veya işletim sistemi olmadan
|
CPU
|
AMD Ryzen™ R7-5700U, R5-5500U, R3-5300U
|
Yonga seti
|
Entegre
|
Grafik işlemci
|
Entegre - AMD Radeon™ Graphics
|
Bellek
|
2 x SO-DIMM , DDR4-3200 MHz bellek (64 GB'a kadar)
|
Depolama
|
2.5" 1 TB HDD için 1 x SATA 6Gb/s
PCIe 128 GB / 256 GB /512 GB /1 TB SSD için 1 x M.2 2280
*NVMe desteği verir
|
Kablosuz ağlar
|
Intel® WiFi 6 AX200 (2x2) ve Bluetooth® 5
Intel® 802.11ac 8265 (2x2) ve Bluetooth® 4.2
|
LAN
|
Realtek 8111EP 10/100/1000 Mbps
|
Ön Giriş Çıkışlar
|
1 x USB 3.2 Gen 2 Type-C® (Display Port 1.4, Battery Charging 1.2 destekli)
1 x USB 3.2 Gen 1
1 x ses jakı (Hat girişi/ Mikrofon girişi/ Kulaklık çıkışı)
1 x mikrofon dizisi (2 x dMIC)
1 x IR alıcısı
1 x 3'si 1 arada kart okuyucu
|
Yan Giriş Çıkışlar
|
1 x Kensington Kilit yuvası
|
Arka giriş çıkışlar
|
1 x USB 3.2 Gen 2 Type-C® (DisplayPort 1.4 destekli)
2 x USB 3.2 Gen 1
1 x HDMI 2.1
1 x yapılandırılabilir giriş (seçenekler: DisplayPort 1.4 / COM / VGA / LAN)
1 x RJ45 LAN
1 x DC girişi
|
TPM
|
fTPM 2.0 veya yerleşik TPM 2.0 modülü (tercihe bağlı)
|
Güç
|
19 V DC, 3,42 A veya 19,5 V DC, 3,33 A 65 W güç adaptörü (R3 ve R5 SKU)
19 V DC, 4,74 A veya 19,5 V DC, 4,62 A 90 W güç adaptörü (R7 SKU)
|
Boyutlar
|
115 x 115 x 49 mm (0,62 L)
|
Ağırlık
|
0,7 kg (2.5" HDD dahil)
|
Aksesuarlar
|
AC adaptör ve güç kablosu
Garanti kartı
Hızlı başlangıç kılavuzu
VESA montaj parçası (tercihe bağlı)
Klavye ve fare (tercihe bağlı)
Vida paketi (Temel modeller için)
SDVD (İşletim sistemi olmayan modeller için)
|
NOT
|
* Ön ve arka USB 3.2 Gen 2 Type-C bağlantı noktaları, yapılandırılabilir giriş ve yerleşik HDMI bağlantı noktasıyla aynı anda dört adede kadar ekrana destek verir.
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