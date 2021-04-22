ASUS, Mini PC PN51'i Duyurdu! İşte Özellikleri!

Ryzen 5000 işlemcili bu son derece küçük boyutlu bilgisayar, 60 Hz'de 8K veya 60 Hz'de dört adet 4K UHD ekrana destek veriyor. 64 GB'a kadar DDR4 RAM seçeneği sunan bu ev ve iş kullanımına uygun modelde M.2 SSD ve WiFi 6 gibi özellikler de bulunuyor.