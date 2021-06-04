Asus'un "Snapdragon" Markalı Gizemli Telefonu Göründü

Akıllı telefon kategorisinde Tayvanlı akıllı telefon üreticilerinin pek çoğundan farklı bir yol izleyen Asus, her yıl birden fazla oyuna özel ROG ve genel kullanım amaçlı ZenFone serisi modellerini piyasaya sürüyor. Bu telefonların pek çoğu sahip olduğu özelliklerle kendi alanında benzersiz yapıda olurken, şirket bu anlamda diğer birçok markadan da ayrılıyor. Şimdi ise Asus'un gizemli bir telefon üzerinde daha çalıştığı söylenirken, bu defa ise sıkı bir ortağı var ve o da Qualcomm'dan başkası değil.
ASUS_I007D kod numarasıyla ortaya çıkan bir Asus telefon, TENAA sertifika web sitesinde fark edilmiş. Bahsi geçen bu gizemli telefonun Asus'un hangi serisine dahil olacağı şimdilik netlik kazanmazken, telefonun arkasındaki Snapdragon logosu dikkat çekici duruyor.
Görünüşe göre Asus, bu telefon için Qualcomm ile ortak hareket ediyor. Daha önce de bu konuya ilişkin bazı duyumlar almıştık. Bir süre önce Tayvanlı bir yayın, Asus ile Qualcomm'un Android işletim sistemli bir oyun telefonu üretmek üzere iş birliğinde bulunduğunu ima etmişti. Görünen o ki, bu ima doğru çıkacak. Bekleyip göreceğiz...
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