Asus'tan Süper Güçlü Bir Mini Telefon Geliyor: Zenfone 8 Mini

Sony, Xperia Mini modelini tanıtmayarak küçük telefon sevenleri hayal kırıklığına uğratmış olabilir. Ama bu durum, diğer bir üreticinin güçlü bir kompakt telefon tanıtması için engel değil. Asus'tan Zenfone 8 Mini geliyor!