Asus'tan Süper Güçlü Bir Mini Telefon Geliyor: Zenfone 8 Mini

Küçük kasalı ve ekranlı, kompakt telefonlara meraklı bir kullanıcıysanız muhtemelen Sony Xperia Compact haberlerini heyecanla takip ettiniz. Söylentilere göre Xperia 1 III ile birlikte bir de küçük boyutlu bir akıllı telefon gelecekti. Ancak lansman etkinliğinde Xpeira 1 III'ün yanında Xperia 5 III ve Xperia 10 III tanıtıldı. Küçük gövdeli, kompakt bir telefondan söz bile edilmedi.
Ama bu durum, başka bir üreticiden de olsa, yeni bir kompakt telefonun ortaya çıkmasını engellemeyecek gibi görünüyor. Zira bir kompakt Android telefon hakkında söylentiler duyulmaya başladı: Asus Zenfone 8 Mini. Pocketnow, Geekbench sitesinde bu telefonu gördüğünü duyurdu.
Görünüşe göre bu mini boyutlu telefonda üst düzey Snapdragon 888 yonga seti bulunacak ve benchmark testlerinde oldukça etkileyici sonuçlar aldığı görülüyor. Hem güçlü hem de küçük boyutlu bir telefon arayanlar için güncel, ideal bir seçenek olabilir.
Sızıntılar, Asus Zenfone 8 Mini'nin 5,92 inç ekrana, 16 GB RAM'e, 120 Hz yenileme hızına sahip bir FHD ekrana ve 64 MP ana kameraya sahip olacağını öne sürüyor. Şimdilik elimizdeki bilgiler bu kadar, ancak daha fazla bilgi elde ettiğimizde sizlerle paylaşacağız.
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