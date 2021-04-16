Apple, Gizemli Otomobili Apple Car İçin Sürpriz Bir Ortak Bulmuş Olabilir!

Pek çok görüşmenin ardından Apple, en sonunda sır gibi saklanan elektrikli otomobili Apple Car'ı üretmesine yardımcı olacak bir ortak bulmuş olabilir ve bu ortak, eski bir rakibi olacak gibi görünüyor.
Yakın zamandaki bir Kore Times haberine göre Apple, Kanadalı otomotiv tedarikçisi Magna International ve Güney Koreli LG Electronics ile bir işbirliği anlaşması yapmaya "çok yakın."
İki firmanın "LG Magna e-Powertrain" adı verilen bir girişimde işbirliği yapması bekleniyor ve görünene göre Apple, bu girişimi ilk Apple Car üretimine dahil etmeyi planlıyor.
Haberde belirtilene göre LG ve Magna "Apple EV'lerin ilk üretim hacmini üstlenecekleri bir anlaşmayı Apple ile imzalamaya çok yakın." Bu yüzden de bahsi geçen e-Powertrain'in (elektrikli güç aktarım mekanizması) Apple Car'ı güçlendirmek için kullanılabileceği tahmin edilebilir.
Her ne kadar haberde anlaşma detaylarının halen tartışılmakta olduğu söylense de, bu ortaklık ile beraber Apple markalı bir aracın yakında gerçeğe dönüşme ihtimali artıyor.
LG Electronics, Apple ile geçmiş rekabetleri sebebiyle pek olası bir ortak gibi gözükmese de, bu ortaklığın her iki firma için de faydalı olacağı kesin. Ayrıca LG ve Apple'ın, özellikle LG'nin cep telefonu işinden çıkması ile birlikte birbirleri ile direkt bir rekabetinin olmadığını da unutmamakta fayda var. Güney Koreli firma, kısa bir süre önce akıllı telefon pazarından çekilerek markanın daha büyük avantajlarının olduğu alanlarda – örneğin elektrikli araç parçaları – büyümeye odaklanmaya karar verdi.
LG, geleneksel olarak otomotiv alanıyla pek ilgili bir isim değil ancak Apple'ın da bu alanda varlığının olduğu söylenemez.
Apple'ın daha önceki ortaklık ihtimallerindeki en büyük problemin, büyük otomotiv firmalarının Apple markasını taşıyacak bir otomobil için tedarikçi konumunda yer alma konusunda pek istekli olmamaları gibi gözüküyor. Ancak LG ve Magna'nın bu konuda bir çıkar çatışmasının olmayacağı tahmin edilebilir.
Otomotiv alanında büyük bir varlıkları bulunmayan bu üç firmanın arasında yapılacak bir ortaklık, LG ve Magna'ya EV parçaları için bir müşteri sunacakken Apple'a da aracın markalamasından pay istemeyecek bir tedarikçi sağlayacaktır.
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