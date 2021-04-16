Apple, Gizemli Otomobili Apple Car İçin Sürpriz Bir Ortak Bulmuş Olabilir!

Apple'ın sır gibi sakladığı, gizemli elektrikli otomobili Apple Car için sürpriz bir iddia daha ortaya atıldı. İddiaya göre Apple, Apple Car'ı üretmek için sürpriz bir ortaklığa imza atmak üzere...