ASUS ve ROG, CES 2022'de yenilikçi monitör modellerini tanıttı

ASUS ve ROG bugün CES 2022'de oyuncular, yaratıcı profesyoneller, kurumsal mobil kullanıcılar, evden çalışanlar ve uzaktan eğitim alanlar için geliştirdiği yeni ekranlarını duyurdu.
Ekran teknolojilerinin sınırlarını zorlayan ROG, CES 2022'de çok sayıda yeni ROG oyuncu monitörü tanıttı. Yeni ürünler arasında dünyanın ilk 1440p 360 Hz oyuncu monitörü PG27AQN, dünyanın yansıma önleyici Mikro Doku kaplamasına sahip ilk 42 inç ve 48 inç OLED oyuncu monitörleri OLED PG42UQ ve PG48UQ, mini LED özelliğine sahip 4K çözünürlüklü ROG Swift PG32UQXE monitör bulunuyor.
Yaratıcı profesyoneller için sunulan ASUS ProArt ekran modelleri arasındaki PA169CDV hem PANTONE® Validated hem de Calman Verified sertifikalarına sahip ilk taşınabilir monitör olma unvanını taşıyor. PA169CDV ayrıca Wacom EMR teknolojisinden de yararlanıyor. Bunun yanı sıra 15,6 inç 4K (3840 x 2160) HDR OLED monitör ProArt Display OLED PA16DC ve 34 inç 21:9 UWQHD (3440 x 1440) 120 Hz değişken kare hızlı düz ekran ProArt Display PA348CGV modelleri de kullanıcıların beğenisine sunuldu.
Dışarıda ve seyahat ederken çalışmak veya eğlenmek isteyen kullanıcılar ise yüksek kapasiteli pile sahip ZenScreen Go MB16AWP kablosuz taşınabilir monitörü kesinlikle beğenecek. Tanıtılan modeller arasında yer alan ZenScreen Ink MB14AHD adlı 14 inç IPS panelli modelde ise 10 nokta dokunmatik özelliği ve yazı yazmak için aktif dijital kalem bulunuyor.
ASUS Webcam BE24ECSNK adlı 23,8 inç FHD (1920 x 1080) IPS monitör, uzaktan çalışma ve eğitim için 2 MP FHD web kamerası ve mikrofon dizilimi gibi ideal özelliklerle donatıldı.
ROG Swift 360Hz PG27AQN NVIDIA® e-spor monitörü
ROG Swift 360Hz PG27AQN NVIDIA® G-SYNC® e-spor monitörü NVIDIA Reflex teknolojisini kullanıyor. Dünyanın ilk 1440p, 360 Hz ekranına sahip olan bu model kristal netliğinde görüntülerden ve ultra yüksek hızdan ödün vermeyerek rekabette avantaj sağlayan bir oyun deneyimi sunuyor. Ultra hızlı IPS teknolojisiyle donatılan ürün bir LCD monitör için son derece hızlı bir tepki süresine sahip. Bu teknoloji daha yüksek çift kırılıma ve daha düşük viskoziteye sahip yeni bir tür likit kristalden yararlanıyor. Böylece ışık daha hızlı açılıp kapabiliyor ve arka aydınlatmadaki ışık yansıtılıyor.
Geleneksel ekranlarda likit kristallerin ekranın sol üst köşesinden sağ alt köşesine kadar açılıp kapanması için tek katmanlı bir voltaj sürücüsü bulunur. PG27AQN'de ise bunun için çift katmanlı bir voltaj sürücüsü bulunuyor. Böylece likit kristaller sol üstten sağ alt köşeye kadar aynı anda açılıp kapanıyor. Bu da görüntülerin daha akıcı ve tutarlı olmasını sağlıyor.
NVIDIA G-SYNC teknolojisini kullanan PG27AQN değişken hız aşırtma sayesinde son derece akıcı görüntüler sunuyor ve hızlı tepki veriyor. Bu da monitörü rekabetin yoğun olduğu oyunlar için mükemmel kılıyor. NVIDIA Reflex Analyzer aracı da NVIDIA Reflex özellikli bir mouse ile birlikte kullanıldığında sistemin uçtan uca gecikme süresini ölçme imkanı veriyor.
HDR teknolojisini destekleyen PG27AQN, son derecede gerçekçi görüntüler elde etmek için fabrikada önceden kalibre edilerek Delta E < 2 renk doğruluğu düzeyine getirildi. Ürün ayrıca üç adet HDMI® 2.0 bağlantı noktası, bir adet DisplayPort™ 1.4 ve USB bağlantı merkezi gibi zengin bağlantı seçeneklerine sahip.
ROG Swift OLED PG42UQ ve PG48UQ
ROG Swift OLED ekran serisine 42 inç Swift OLED PG42UQ ve etkileyici 48 inç Swift OLED PG48UQ modelleri eklendi. Bu yeni modeller dünyanın yansıma önleyici Mikro Doku kaplamasına sahip ilk monitörleri unvanını taşıyor. Her iki ekran da 120 Hz'de 4K görüntü verebiliyor. OLED teknolojisinin tüm nimetlerinden yararlanan modeller 1.000.000:1 kontrast oranı, 0,1 ms tepki süresi, gerçek 10 bit renk ve %98 DCI-P3 renk kapsama oranı gibi özelliklere sahip. Ürünler ayrıca fabrikada önceden kalibre edilerek Delta E < 2 renk doğruluğu yakalanıyor.
Diğer OLED ekranların aksine, ROG Swift OLED serisi monitörlerin panel yüzeyinde yeni yansıma önleyici Mikro Doku kaplama bulunuyor. Parlamayı azaltan bu kaplama sayesinde kullanıcılar ekrandaki netleri daha doğru şekilde görebiliyor. Bu ekranla ayrıca, özel bir soğutma bloğu ve hava akışı için tasarlanan iç dizilimden oluşan benzersiz termal çözüm sayesinde ısı dağıtımını en uygun şekilde yapıyor. Bu sistem çalışma sıcaklığını 50°C'nin altına (rakip modellerden %16'ya kadar daha düşük) getiriyor ve bu halde 900 nit maksimum parlaklık sunuyor.[1]
Swift OLED ekranlarda bulunan HDMI® 2.1 FRL bağlantı noktası oyunculara 48 Gbps bant genişliği sunuyor ve renk alt örnekleme olmadan 4K 120 Hz görüntüler sunuyor. Konsol oyuncuları da son derece akıcı, gecikmesiz görüntüler için değişken yenileme hızı ve otomatik düşük gecikme modundan yararlanabiliyor. Ayrıca bu ekranlarda iki adet HDMI 2.1, iki adet HDMI 2.0, DisplayPort™ 1.4 gibi geniş bağlantı seçenekleri ve bir de USB bağlantı merkezi bulunuyor.
ROG Swift PG32UQXE
ROG Swift PG32UQXE, kendi sınıfında lider görüntü kalitesi sunan bir mini LED 4K HDR NVIDIA G-SYNC oyuncu monitörü. Üründe hızı 160 Hz'e kadar artırılabilen bir 32 inç Fast IPS 4K (3840 x 2160) panel bulunuyor. Bu panel Delta E < 2 renk doğruluğu ile DCI-P3 renk gamının %97'sini kapsıyor ve 1000 nit maksimum parlaklığa ulaşıyor. Mini LED teknolojisi ekranın tamamını kapsayan 576 bölgede yerel ışık kısma becerisi sayesinde, gölgelerin ve aydınlık kısımların son derece ayrıntılı bir şekilde yansıtıldığı etkileyici görüntülerle HDR oyunlarda ve multimedya içeriklerde sürükleyici deneyimler yaşatıyor. PG32UQXE; DisplayPort 1.4, bir adet HDMI 2.1 ve iki adet HDMI 2.0 girişi, USB merkezi olarak kullanım olanağı veren beş adet USB girişi gibi geniş bağlantı seçenekleri sunuyor. NVIDIA Reflex Analyzer aracı da NVIDIA Reflex özellikli bir mouse ile birlikte kullanıldığında sistemin uçtan uca gecikme süresini ölçme imkanı veriyor.
PG32UQXE yararlandığı AUO AmLED teknolojisiyle mini LED ekranları yeni bir düzeye taşıyor. Özel Uyarlanabilir Kontrol Teknolojisi sayesinde AmLED ile parlaklığı, kontrast oranını, renkleri, yenileme hızını ve güç tüketimini görsellere göre gerçek zamanlı olarak hassas bir şekilde ayarlamak mümkün. Bu sayede oyunculara ve içerik üreticilerine yönelik ekranlarda olağanüstü performans elde edilebiliyor. AmLED HDR 1000 ile 1.000.000:1 dinamik kontrast oranı ve parlak ortam aydınlatması altında canlı ve net görüntüler sunuluyor. NVIDIA G-SYNC uyumlu bu panel ekranda yırtılma olmadan akıcı oyun deneyimi sunuyor.
ASUS ProArt Display PA169CDV
15,6 inç 4K UHD IPS taşınabilir ASUS ProArt Display PA169CDV monitör, Wacom EMR teknolojisinden yararlanarak ürünle birlikte gelen ProArt Pen ile uyumlu bir şekilde çalışıyor. Yaratıcı profesyoneller için geliştirilen bu model etkileyici 4K çözünürlükte görüntüler sunmasının yanı sıra DisplayHDR 400 standardını karşılamayı da hedefliyor. Yenilikçi tasarımda çok yönlü kullanım imkanı veren iki adet stant bulunuyor. Üstteki stant çizim yapmayı kolaylaştırmak için PA169CDV'yi hafifçe olanağı sunuyor. Alttaki stant ise ürünü uygun açıda ikinci ekran olarak kullanma seçeneği sağlıyor.
PANTONE Validated ve Calman Verified sertifikalarına sahip olan PA169CDV bu iki sertifikayı birden almaya hak kazanan ilk taşınabilir monitör. Fabrikada önceden kalibre edilerek renk farkı Delta E < 2 düzeyine getirilen modelde 10 bit renk, %100 sRGB ve %100 Rec.709 renk gamı ile kullanıcılara son derece doğru renklerle yüksek kaliteli çizim yapma imkanı veriliyor.
Wacom EMR teknolojisinden yararlanan ProArt Pen doğal bir el yazısı hissi sunuyor. Bu hafif ve pilsiz kalem, ASUS Dial ile de uyumlu.[2] Bu sayede kullanıcılar desteklenen Adobe yazılımlarında[3] kısayolları kullanarak iş akışlarını daha akıcı hale getirebiliyor.
ASUS ProArt Display OLED PA16DC
Setlerde kullanılması için tasarlanan ASUS ProArt Display OLED PA16DC, 15,6 inç boyutunda ve 4K (3840 x 2160) çözünürlüğünde bir HDR OLED monitör. 10 bit renk, Delta E < 1 düzeyinde olağanüstü renk doğruluğu, %100 DCI-P3 renk alanı ve 1.000.000:1 kontrast oranıyla bu monitör en koyu siyah ve en parlak beyaz tonlarını sunuyor.
DisplayHDR 400 True Black sertifikasını hedefleyen OLED PA16DC, ASUS Smart HDR teknolojisiyle birden fazla HDR formatına ve PQ eğrisine destek veriyor. Dahili renkölçer uzun vadeli renk doğruluğu için kalibrasyon işlemini kolaylaştırıyor. Ekranda yansımayı azaltan bir siperlik ve farklı kullanım senaryoları için tasarlanan iki farklı stant bulunuyor.
ASUS ProArt Display PA348CGV
Önceden kalibre edilerek Delta E < 2 düzeyinde renk doğruluğu sunması sağlanan ASUS ProArt Display PA348CGV; 34 inç boyutunda, UWQHD (3440 x 1440) çözünürlüğünde, 21:9 en boy oranına sahip bir monitör. Calman Verified sertifikasını taşıyan model 120 Hz değişken kare hızıyla akıcı 2D veya 3D görüntü işleme imkanı veriyor.
Ergonomik tasarım sayesinde kullanıcılar monitörü kendilerine en uygun açıya kolaylıkla getirebiliyor. Üründe geleneksel monitör standının yanı sıra bir de masaya montaj için C biçimli mandal bulunuyor.[4] Bu yöntemle masada olabildiğince yer açılıyor.
PA348CGV'de bir adet DisplayPort ve iki adet HDMI bağlantı noktası bulunuyor. Tam işlevli USB-C ile sinyal ve veri aktarımının yanı sıra 90 watt güç iletimi de yapılabiliyor. Monitörün kendisi de bir USB bağlantı merkezi olarak kullanılabiliyor.
ASUS ZenScreen Go MB16AWP
15,6 inç boyutundaki Full HD IPS kablosuz taşınabilir monitör ASUS ZenScreen Go MB16AWP, yansıma önleyici bir kaplamaya sahip. Yerleşik Wi-Fi özelliği sayesinde kablo ihtiyacını ortadan kaldıran üründe kullanıcılar akıllı telefonlarındaki videoları ve filmleri oynatabiliyor veya dizüstü bilgisayar ya da benzer bir cihazdaki sunumları yansıtabiliyor. 7800 mAh güçlü dahili pil 3,5 kadar kullanım imkanı sunuyor.
Entegre G sensörü ekranın yönünü otomatik olarak tespit ederek dikey ve yatay modlar arasında geçiş yapıyor. ZenScreen Go'nun yeni katlanabilir standı ekranı eğerek en uygun açıya getirme imkanı veriyor. Üründe ayrıca iki adet USB Type-C bağlantı noktası, mini HDMI ve kulaklık jakı bulunuyor. Monitörün altındaki ¼ inç vidalı yuva standart tripodlarla uyumlu. Kullanıcılar böylece masaüstü alanından da tasarruf edebiliyor.
ASUS ZenScreen Ink MB14AHD
ASUS ZenScreen Ink MB14AHD adlı 14 inç IPS panelli modelde, 10 nokta dokunmatik özelliği ve yazı yazmak için aktif dijital kalem bulunuyor. Entegre stant ofiste, evde veya dışarıda farklı senaryolarda çalışma imkanı veriyor. Microsoft Pen Protocol (MPP) 2.0 desteği veren dijital kalem son derece hassas 4096 kademeli basınç sensörü ve düşük gecikme süresiyle olağanüstü yazı deneyimi yaşatıyor.
ASUS BE24ECSNK
23,8 inç Full HD (1920 x 1080) IPS monitör modeli ASUS BE24ECSNK, 2 MP FHD (1920 x 1080) web kamerasına ve mikrofon dizilimine sahip. Bu özellikleriyle model Microsoft Teams, Webex, Google Meet, Zoom ve diğer popüler uygulamalarda video konferans ve uzaktan eğitim için son derece ideal hale geliyor. Yerleşik web kamerası eğme (–10°, +10°) ve döndürme (–135°, +180°) ayarları sayesinde kullanıcının her yerde kadrajın içinde kalmasını sağlıyor.
Yapay zeka destekli gürültü engelleme teknolojisine sahip iki adet mikrofon içeren ASUS BE27ACSBK, arka plan gürültüsünün neredeyse tamamını ortadan kaldırarak en iyi iletişim deneyimini yaşatıyor. Yerleşik web kamerası yüzleri tanıyan ve görüntüyü en uygun hale getiren Otomatik Yüz Pozlama teknolojisiyle video konferanslarda daha iyi bir kullanım sunuyor.
Geniş bağlantı seçenekleri arasında 80 watt güç dağıtımı yapabilen DisplayPort-over-USB-C, papatya dizilimi desteği için DisplayPort giriş çıkışı, bir adet HDMI bağlantı noktası, kablolu Ethernet bağlantısı için RJ45, 4 girişli USB 3.2 Gen 1 bağlantı merkezi ve iki adet 2 watt stereo hoparlör bulunuyor. USB-C bağlantı noktası tek kabloyla kolay kullanım sunuyor. Ürün ayrıca 150 mm yükseklik ayarı, döndürme (±180°), çevirme (±90°) ve eğme (–5°, +35°) imkanı veren ergonomik bir standa sahip.
Ücretsiz Adobe Creative Cloud aboneliği
Adobe® ürünleri birçok sektörde yaratıcı işlerin temelinde yer alıyor. ASUS, Adobe ile iş birliği yaparak ünlü Creative Cloud® uygulama ve hizmet setiyle yaratıcı iş akışlarını destekliyor. Belirli bölgelerde ProArt Display PA169CDV, PA348CG veya OLED PA16DC satın alanlar üç ay ücretsiz Adobe Creative Cloud aboneliğini (238,47 ABD doları değerinde) de hediye olarak alıyor. Belirli bölgelerde ROG Swift 360Hz PG27AQN, ROG Swift OLED PG42UQ veya PG48UQ, ROG Swift PG32UQXE, ZenScreen Ink MB14AHD veya ZenScreen Go MB16AWP ya da ASUS BE24ECSNK satın alanlar ise bir ay ücretsiz Adobe Creative Cloud üyeliği kazanıyor. Bu paket ile aralarında Photoshop®, Premiere® Pro ve After Effects®'in de dahil olduğu 20'den fazla uygulama ve 100 GB bulut depolama alanı sunuluyor.
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