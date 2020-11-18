ASUS, VivoMini VC66-C2 Modelini Duyurdu!

2 litre hacimli kompakt yapıdaki bilgisayar, %42'ye kadar daha yüksek işlemci performansı sunuyor. Satış noktaları, dijital tabelalar, bilgi noktası ekranları ve birçok farklı çoklu görev için ideal çözüm sağlıyor.