ASUS, VivoMini VC66-C2 Modelini Duyurdu!

ASUS, ev ve iş yerlerinde çeşitli uygulamalar için güçlü performans sunan VivoMini VC66-C2 adlı ultra kompakt bilgisayar modelini duyurdu. VivoMini VC66-C2, masaüstü sınıfı 10. Nesil Intel® Core™ işlemci ve DDR4 2933 MHz belleklerin gücü sayesinde, yoğun işlem gücü gerektiren işlerin üstesinden gelebiliyor.
4K UHD ekranlara destek veren ürün, çeşitli görüntü çıkışları sayesinde birçok monitörle uyumlu. VivoMini VC66-C2; bir adet M.2 SSD ve iki adet 2,5 inç HDD ya da üç adet M.2 SSD ve bir adet 2,5 inç HDD, ayrıca bir adet optik disk sürücü şeklinde yapılandırılabiliyor. Bu esneklik sayesinde VivoMini VC66-C2'yi bir dosya sunucusu, medya düzenleme platformu veya yalnızca günlük işler ve eğlence için bir mini PC olarak kullanabiliyorsunuz. Ürün ayrıca satış noktaları, dijital tabelalar ve bilgi noktası ekranları için ideal çözüm sunuyor. Ayrıca iş istasyonu olarak da kullanılabiliyor.
Performans için geliştirildi: 10. Nesil Intel Core, DDR4 2933 MHz bellek ve Windows 10 Pro
En yeni Intel Pentium® Gold veya Core i7, i5 ve i3 işlemcilerle donatılan ASUS VivoMini VC66-C2, bir önceki nesil işlemcilere göre %30 daha yüksek performans sergileyerek yoğun işlem gücü gerektiren işlerin üstesinden geliyor. 64 GB'a kadar hızlı DDR4 2933 MHz bellekler aynı anda daha fazla iş halledebilmek için performansı daha da artırıyor. Bir adet M.2 SSD ve iki adet 2,5 inç sabit disk veya üç adet M.2 SSD ve bir adet 2,5 inç sabit diskten oluşan çifte depolama tasarımı ise hızlı veri aktarımı ve yüksek depolama kapasitesinin mükemmel bir karışımını sunuyor.
Kapsamlı bağlantı seçenekleri: Birçok farklı kullanım senaryosu için geniş giriş çıkış seçenekleri
ASUS VivoMini VC66-C2 bağlantı seçenekleriyle dolu. Öncelikle cihazın ön kısmında, biri her iki yönde de kullanılabilir bir adet USB 3.2 Type-C® bağlantısı olmak üzere toplam üç adet USB girişi bulunuyor. Arka panelde dört adet daha USB girişi, Intel Gigabit Ethernet, 4'ü 1 arada kart okuyucu ve ses çıkışı bulunuyor.
VivoMini VC66-C2'de ayrıca bir adet HDMI ve iki adet DisplayPort çıkışı yer alıyor. DisplayPort çıkışlarından biri USB-C üzerinden çalışıyor. Bu görüntü çıkışları sayesinde kullanıcılar birçok farklı ekrana bağlantı kurabiliyor. VivoMini VC66-C2'deki seri port ise her tür eski ve gömülü cihazın bağlanabilmesini sağlıyor. Barkod tarayıcılardan otomatlara, satış noktası sistemlerinden yazıcılara, router'lara ve modemlere kadar her cihazı bağlamak mümkün. VivoMini VC66-C2'de ayrıca en yeni WiFi 6 ve Bluetooth® 5.0 kablosuz bağlantı imkanları sunuluyor. Kolay güvenlik için de Kensington yuvası bulunuyor.
Göz alıcı görseller: Aynı anda üç ekranda etkileyici 4K grafikler
ASUS VivoMini VC66-C2 entegre Intel UHD Graphics 630 ile etkileyici 4K UHD çözünürlüğü destekleyerek ev sineması için uygun bir PC sunuyor. HDMI ve iki adet DisplayPort bağlantısı sayesinde birçok farklı TV'yi, projektörü ve monitörü kolaylıkla bağlamak mümkün.
VivoMini VC66-C2 aynı anda üç adet ekrana destek verebiliyor. Bu sayede kullanıcılar iş veya eğlence için daha geniş bir ekran alanına kavuşabiliyor.
Kolay yenileme: Kolay bakım için hızla erişilebilen bileşenler ve iki adımda bellek değişimi
ASUS VivoMini VC66-C2 hızlı erişim sağlayan kapağı sayesinde kolayca bakım yapma ve bileşenleri değiştirme imkanı sunuyor. Kapak yalnızca bir tornavidayla açılabiliyor. Ayrıca makinenin alt kısmındaki vidayı çıkararak kolayca bellek değiştirmek de mümkün.
Çok yönlü modüler tasarım: Üç adet depolama cihazı ve optik disk sürücü
ASUS VivoMini VC66-C2 çok yönlü modüler tasarıma sahip. Cihaza üç adede kadar M.2 SSD, iki adede kadar sabit disk ve bir de optik disk sürücü yerleştirilebiliyor. Sabit diskler için sunulan esneklik sayesinde büyük medya arşivleri için ideal boyutta depolama kapasitesine ulaşılabiliyor. Kompakt boyutlarına rağmen VivoMini VC66-C2'de isteğe bağlı optik disk sürücü için yer de bulunuyor. Geleneksel bir DVD oynatıcı veya daha yüksek kaliteli eğlence deneyimi için Blu-ray sürücüsüne kadar daha geniş multimedya desteğine sahip olunabiliyor.
VivoMini VC66-C2, son derece kompakt yapıdaki 2 litre hacimli kasasıyla yalnızca 1,5 kg ağırlığa sahip. Modern ve şık estetik görünüm ofislere mükemmel uyuyor. Bu küçük ve mucizevi ürünü VESA ile duvara veya monitör arkasına yerleştirmek de mümkün. Yeterli soğutma sağlayan özel tasarım havalandırma delikleriyle ağır iş yükleriyle de başa çıkabiliyor.
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