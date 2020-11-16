XPG'den Yeni ATX Mid-Tower Kasa STARKER

Oyuncular, esporcular ve teknoloji meraklıları için hazır sistemler, bileşenler ve çevre birimleri üreten XPG, STARKER adını verdiği mid-tower boyutundaki kasasını duyurdu. Kolayca çıkarılıp temizlenebilen toz filtresi, ekran kartını dikey monte etmeye imkân tanıyan yapısı ve endüstriyel esintiler taşıyan tasarımıyla kullanıcıların beğenisini kazanmayı hedefliyor.
Siyah ve beyaz olmak üzere iki farklı renk seçeneğiyle gelen XPG STARKER iç alanın akıllıca kullanımı ile ATX formatındaki tüm anakartlarla mükemmel bir uyum sağlıyor. İşlevselliğin odakta tutulduğu sade ön panelin iki yanındaki minimal RGB aydınlatma alanları kasaya şık bir hava katıyor.
Sistemin çalışma performansını olumsuz etkileyebilecek tozların kasanın dışında tutulmasına önem verilen STARKER'da yeni bir toz filtresi yer alıyor. Raylı montaj sistemi sayesinde çıkarılıp takılması son derece kolay olan filtre tasarımıyla daha sık temizlik yapılmasının teşvik edilmesi hedeflenmiş.
Kasa boyutları küçültülmüş olsa da değiştirilebilen VGA aparatı sayesinde ekran kartının dikey veya yatay olarak takılmasına imkân tanınmış. 6 adede kadar fanın takılmasına müsaade eden kasanın iç tasarımı ideal hava akışı sağlıyor. Farklı boyutta radyatörlerle de uyumlu olan XPG STARKER'ın ön tarafına 360mm, üst tarafına 280mm ve arka kısımda ise 120mm radyatör kullanılabiliyor.
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