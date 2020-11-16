XPG'den Yeni ATX Mid-Tower Kasa STARKER

Orta büyüklükteki XPG STARKER dikey ekran kartı montajına müsaade eden yapısı, endüstriyel tasarımı ve minimal ARGB aydınlatmasıyla kullanışlılığı ve şık görünümü bir arada sunuyor.

XPG'den Yeni ATX Mid-Tower Kasa STARKER

Oyuncular, esporcular ve teknoloji meraklıları için hazır sistemler, bileşenler ve çevre birimleri üreten XPG, STARKER adını verdiği mid-tower boyutundaki kasasını duyurdu. Kolayca çıkarılıp temizlenebilen toz filtresi, ekran kartını dikey monte etmeye imkân tanıyan yapısı ve endüstriyel esintiler taşıyan tasarımıyla kullanıcıların beğenisini kazanmayı hedefliyor.

Siyah ve beyaz olmak üzere iki farklı renk seçeneğiyle gelen XPG STARKER iç alanın akıllıca kullanımı ile ATX formatındaki tüm anakartlarla mükemmel bir uyum sağlıyor. İşlevselliğin odakta tutulduğu sade ön panelin iki yanındaki minimal RGB aydınlatma alanları kasaya şık bir hava katıyor.

Sistemin çalışma performansını olumsuz etkileyebilecek tozların kasanın dışında tutulmasına önem verilen STARKER'da yeni bir toz filtresi yer alıyor. Raylı montaj sistemi sayesinde çıkarılıp takılması son derece kolay olan filtre tasarımıyla daha sık temizlik yapılmasının teşvik edilmesi hedeflenmiş.

Kasa boyutları küçültülmüş olsa da değiştirilebilen VGA aparatı sayesinde ekran kartının dikey veya yatay olarak takılmasına imkân tanınmış. 6 adede kadar fanın takılmasına müsaade eden kasanın iç tasarımı ideal hava akışı sağlıyor. Farklı boyutta radyatörlerle de uyumlu olan XPG STARKER'ın ön tarafına 360mm, üst tarafına 280mm ve arka kısımda ise 120mm radyatör kullanılabiliyor.

Whatsapp'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
19 Kasım 2020 A101 aktüel kataloğunda Toshiba TV, Piranha tablet sürprizi
Türkiye Rusya maçı hangi kanalda, saat kaçta? Milli maç için geri sayım
Kış lastiği hangi araçlar için zorunlu? (2020-2021) Kış lastiği ne zaman takılmalı?
"Anadolu Ödülleri" sahiplerini buldu
Günün En çok Okunanları
İBB Twitter hesabından 'Netlix Türkiye'ye 'Bir Başkadır' mesajı
SpaceX ve NASA dört astronotu uzaya gönderdi! Crew-1 görevi başladı
Avrupa'da İlk Kez Görüldü: Bir Fareden Bir İnsana Hanta Virüsü Bulaştı!
Dikkat; Spoiler İçerir: Samsung Galaxy S21 Serisi Çok Net Sızdı!
iPhone 12 Pro Max Parçalarına Ayrıldı; Gerçek Bataryası Ortaya Çıktı

 

 