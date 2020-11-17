iPhone 12 mini'de Ekran Sorunu: Kullanıcılar, Ekrandan Şikayetçi...

Yeni "küçük iPhone", yani iPhone 12 mini, görünüşe göre bazı Apple kullanıcılarının başına dert çıkartıyor. MacRumors, Apple forum ve Reddit kullanıcılarından bazıları, 12 mini'nin dokunmatik ekranının bir kısmının tepki vermediğini söylüyor. Kilit ekranında yaşanan bu sorun nedeniyle kullanıcılar telefonun kamerasını veya fenerini başparmakla açamıyor. Diğer parmaklar çalışıyor ancak tek elle kullanım için özel olarak tasarlanmış bir telefonda bu ciddi bir problem.
Bazı kullanıcılar problemin iletkenlik veya topraklamada olduğundan şüpheleniyor. Problem bazen telefon şarja takıldığında veya kılıfsız kullanıldığında ortadan kayboluyor. Apple'a sorulmasına rağmen problem hakkında bir geribildirim alınamadı. Her durumda, iPhone için iyi bir başlangıç olmadığı söylenebilir.
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