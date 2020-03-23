ASUS, Whatsapp Satış Destek Hattı Uygulamasına Başlıyor

ASUS, koronovirüs salgını sebebiyle müşterilerine online satış desteği sunmaya başlayacak.

ASUS, Whatsapp Satış Destek Hattını Açıyor

Son günlerde hızla yayılan koronovirüs salgınına karşı tedbirler alan markalardan biri de ASUS oldu.  Bu kapsamda  ASUS markası da, hem ofis hem de saha çalışanlarının ikinci bir duyuruya kadar evden çalışacaklarını açıkladı. Bu süreç zarfında Türkiye'deki tüm teknoloji  mağazalarında çalışan Asus satış destek ekiplerinin Whatsapp üzerinden online satış destek hizmeti vereceğini duyurdu.

Konuyla ilgili detayları paylaşan Asus Türkiye Sistem Grubu Ülke Müdürü Özge Kılıç Güler şunları söyledi; "Koronavirüs salgınının yarattığı tehtidin devam etmesi, ülkemizdeki vakaların da hızla artması sebebiyle bu ve benzeri uygulamalar oldukça önemli bir hale geldi. Asus Türkiye olarak biz de topluma ve çalışanlarımıza karşı sorumluluğumuzu yerine getirmek ve salgının yayılmasına engel olacak her türlü önlemi almak adına satış danışmanlarımızı teknoloji mağazalarından çekerek ikinci bir duyuruya kadar evden çalışmaya yönlendiriyoruz," şeklinde konuştu.

Açıklamaya göre Asus satış danışmanları fiziksel olarak mağazalarda bulunmayacak ancak ASUS marka dizüstü bilgisayar almak isteyen tüketicilerin tüm soruları oluşturulan "Asus WhatsApp Satış Danışma Platformu" üzerinden  11:00 – 20.00 saatlerinde cevaplanacak.

Bu uygulamanın sadece ürün satın alma sürecini kapsadığı aktarılırken, satış sonrası  tüm hizmetler, teknik servis ve teknik destek talepleri  daha önce olduğu şekilde web sitesi ve çağrı merkezi üzerinden müşterilere hizmet vermeye devam edecek.

Asus WhatsApp Satış Danışma Platformuna aşağıdaki numaralardan ulaşmak mümkün olacak:

0531 672 12 20, 0531 672 12 14, 0531 672 12 25, 0531 672 12 33, 0531 672 12 32

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