Tam bir hayalet şehir! Corona Virüs karantinasından çarpıcı fotoğraflar

Tüm dünyayı etkisi altına alan Corona Virüs sebebiyle birçok ülkede karantina uygulanıyor. Karantina uygulanmayan ülkelerde dahi insanlar evlerine çekilmiş durumda. Sokaklar boş, insanlar aralarına mesafe koyuyor...
Dünyanın dört bir yanından boşalan sokaklarda insanlar yerine hayvanların özgürce dolaştığını görüntüleyen fotoğraflar paylaşılıyor.
Yine de sokaklarda insanların olmaması, hayalet şehire dönmüş kentleri görmek insana bir bilim kurgu filmde yer aldığı hissini veriyor.
Polonya'nın en büyük ikinci şehri Krakow da hayalet kente dönen yerlerden biri... Worldometer'a göre, Polonya'da şu ana dek 367 vaka tespit edildi. Belediyeler, kamusal alanlar vs kapatılarak insanları evlerinde karantinaya alındı.
Corona Virüs pandemisi atlatılana kadar boş kalacak gibi görünen sokakları fotoğrafçılar görüntülemeye başladı. İşin diğer boyutuna bakıldığında durum ne kadar tehlikeli olsa da "sağlık önlemlerini aldıkları takdirde", fotoğrafçılar açısından hiç olmadığı kadar boş olan sokaklar fotoğraf çekmek için kaçırılmayacak fırsat.
Fotoğrafçı Ewa Plonka da boş sokakları görüntüleyen fotoğrafçılardan biri. Krakow'un boş sokaklarını görüntüleyen fotoğrafçının fotoğraflarına göz atmaya ne dersiniz?
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