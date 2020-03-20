Tam bir hayalet şehir! Corona Virüs karantinasından çarpıcı fotoğraflar

Corona Virüs yüzünden Japonya'dan Polonya'ya dünyanın biri ucundan diğer ucuna kadar birçok ülkede karantina durumu söz konusu. Karantina ilan edilmeyen yerlerde dahi insanlar Corona Virüs'ten korunmak için evlerine çekilmiş durumda. İnsanların evlerine çekilmesiyle beraber boşalan sokaklar ile kentler hayalet şehir oldu. İşte fotoğrafçılardan çarpıcı fotoğraflar...