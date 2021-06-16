ASUS Yeni CPU Soğutma Sistemlerini Duyurdu

ASUS, ROG Ryujin II, ROG Strix LC II ve TUF Gaming LC ARGB serilerinden meydana gelen yeni hepsi bir arada (AIO) sıvı CPU soğutucu ailesini duyurdu. Yeni modellerin tümü yüksek performanslı radyatör fanlarına, kişiselleştirilebilen tasarımlara ve altı yıl garantiye sahip. Soğutucu ailesinin yeni üyeleri arasında her seviyeden oyuncuya en uygun performansı ve akustik deneyimi sunan ayrıntılı seçenekler bulunuyor.
ROG Ryujin II serisi
Ailenin en üst seviye üyesi olan ROG Ryujin II AIO soğutucu serisi, kesinlikle en iyiyi arayan oyunculara en üstün soğutma performansını sunuyor. 7. nesil Asetek pompa ve Noctua Industrial PPC radyatör fanlarıyla donatılan modellerde, anakartın CPU yuvası bölgesini, VRM'i ve ilk M.2 yuvasını da soğutan yerleşik bir fan yer alıyor. Pompa yuvasının üzerinde yer alan 3,5 inç LCD panel, sistem verilerini ve kişiye özel grafikleri sistemin tam kalbinden gösterebiliyor. Armoury Crate yazılımını kullanarak ekranda gösterilecek fotoğrafları ve animasyonları düzenlemek de mümkün. Serideki modeller ayrıca fan kablolarını kolayca düzenlemek için AIO Fan Controller çözümü ve ARGB şeritleriyle birlikte geliyor. Hediye olarak verilen bir yıllık AIDA 64 sistem takibi yazılımı üyeliği sayesinde de LCD ekrana özel ROG kullanıcı arayüzü eklenebiliyor.
ROG Strix LC II serisi
Kullanıcıların 120, 240, 280 ve 360 mm radyatör boyutları arasından istediğini seçebildiği ROG Strix LC II serisindeki modeller, Intel® veya AMD CPU'ların tüm potansiyelini yüksek performanslı sıvı soğutmayla açığa çıkarıyor. Kapalı döngü tasarımına sahip olan seride 7. nesil Asetek pompa ile olağanüstü soğutma, gelişmiş sızıntı koruması, üstün dayanıklılık ve minimum gürültü elde ediliyor. Estetik görünümü daha kişisel hale getirmek için ise adreslenebilir RGB radyatör fanlarıyla çok renkli aydınlatma efektleri oluşturulabiliyor. ARGB bulunmayan seçenekle de daha sade sistemler kurulabiliyor.
TUF Gaming LC ARGB serisi
Dayanıklı TUF Gaming LC ARGB serisi orta boy oyun sistemlerinden en iyi şekilde yararlanmak için gereken performansı ve özellikleri sunuyor. Güç ve stili bir araya getiren serideki tüm modellerde Aura Sync destekli ARGB unsurlar bulunuyor. Bunlar radyatör fanlarını ve pompa kapağındaki TUF Gaming logosunu aydınlatıyor. Daha geniş seçenek sunmak için seride 120 veya 240 mm boyutunda radyatörlere sahip modeller yer alıyor. Böylece birçok farklı PC kasasındaki montaj noktalarına uygun modeller sunuluyor. Ayrıca serideki radyatör fanları IP5X düzeyinde toza dayanıklık sunuyor. Bu sayede en zorlu koşullarda bile gelişmiş güvenilirlik, daha uzun kullanım ömrü ve en uygun fan performansı elde ediliyor.
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