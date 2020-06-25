ASUS Yeni Oyuncu Monitörü Strix XG17AHP'yi Duyurdu! İşte Özellikleri!

ASUS, 240 Hz yenileme hızı ve VESA Adaptive Sync teknolojisiyle dünyanın en hızlı taşınabilir monitörü olan oyuncu monitörü Strix XG17AHP'yi tanıttı. İşte ASUS Strix XG17AHP özellikleri!