ASUS Yeni Oyuncu Monitörü Strix XG17AHP'yi Duyurdu! İşte Özellikleri!

ASUS, 240 Hz yenileme hızı ve VESA Adaptive Sync teknolojisiyle dünyanın en hızlı taşınabilir monitörü olan oyuncu monitörü Strix XG17AHP'yi tanıttı. İşte ASUS Strix XG17AHP özellikleri!

ASUS Oyuncu Monitörü Strix XG17AHP'yi Duyurdu!

ASUS Republic of Gamers (ROG), dünyanın en hızlı taşınabilir monitörü Strix XG17AHP'yi duyurdu. Strix XG17AHP, geniş izleme açılı 17,3 inç FHD (1920 x 1080) IPS ekrana ve akıcı oyun deneyimi için 240 Hz yenileme hızına sahip. Dahili 7800 mAh pil, en yüksek kare hızında 3,5 saate kadar oyun keyfi sunuyor.

Ayrıca, hızlı şarj teknolojisi sayesinde bir saatlik şarj sonrasında 240 Hz'de iki saate kadar oyun oynayabilmek mümkün. USB Type-C® (USB-C®) ve micro-HDMI bağlantı noktaları akıllı telefonlara, dizüstü bilgisayarlara, oyun konsollarına, kameralara ve çeşitli çevre birimlerine bağlantı imkanı sunuyor.

Strix XG17AHP, 1 cm inceliğinde profile ve 1060 gram ağırlığa sahip. Ürün beraberinde ROG Tripod, akıllı kılıf ve ROG taşıma çantasıyla geliyor.

Son derece akıcı oyun deneyimi

Strix XG17AHP'nin 240 Hz yenileme hızı, oyuncuların kesinlikle bayılacağı son derece akıcı bir oyun deneyimi oluşturuyor. Ayrıca, VESA® Adaptive-Sync teknolojisi de ekranın yenileme hızını GPU'nun 48 Hz ile 240 Hz arasında değişen çıkış hızıyla otomatik olarak senkronize ediyor. Adaptive Sync özelliği görüntüde yırtılma olmasını engelleyerek, kare hızları panelin yenileme hızının altına düşse bile ekrandaki içeriğin son derece akıcı olmasını sağlıyor.

Her yerde oyun

Strix XG17AHP'nin dahili 7800 mAh pili, tam şarjla 240 Hz'de 3,5 saate kadar oyun keyfi sunuyor. Hızlı şarj teknolojisi sayesinde de bir saatlik şarj ile 240 Hz'de iki saate kadar oyun oynanabiliyor. USB-C girişlerinden biri güç girişi için kullanılıyor. Bu sayede monitörü dizüstü bilgisayara, prize veya taşınabilir pile bağlıyken bile şarj etmek mümkün. Diğer USB-C bağlantı noktası ise DisplayPort girişi için kullanılıyor. Micro-HDMI 2.0 bağlantı noktası da oyun konsolları ve diğer cihazlar için ses ve görüntü sinyallerini taşıyor. 1 watt gücündeki iki adet entegre hoparlör kulaklık kullanmayı tercih etmeyen kullanıcılar için güçlü ses sunuyor.

Yenilikçi ROG Tripod

Strix XG17AHP; ROG Tripod, akıllı kılıf ve ROG taşıma çantasıyla birlikte her yerde oyun keyfi yaşamanız için eksiksiz bir set haline geliyor. Akıllı kılıfa sahip bir Strix XG17AHPE modeli de bulunuyor.  Strix XG17AHPE modeli ROG Tripod ile geleneksel bir monitör hissi veriyor. Hızla çıkarılabilen kullanışlı mekanizma ise Strix XG17AHP'ye kolayca oturuyor. Yükseklik ayarı sayesinde ekranı dizüstü bilgisayarın üzerine kadar kaldırmak mümkün oluyor. Kullanıcılar ayrıca daha rahat bir izleme deneyimi için ekranın açısını da değiştirebiliyor. ROG Tripod katlanarak her tür dizüstü bilgisayar çantasına sığabiliyor.

ROG Strix XG17AHP TEKNİK ÖZELLİKLER

Panel

17,3 inç (çapraz) FHD (1920 x 1080)

16:9 geniş ekran

381,888 x 241,812 mm (izleme alanı)

W-LED / IPS panel

Yansımaz yüzey

240 Hz yenileme hızı

3 ms (griden griye) tepki süresi

300 cd/m² maks. parlaklık

1000:1 kontrast oranı

Flicker Free

178°(Y)/178°(D) izleme açısı (CR?10)

Giriş / Çıkış

2 x USB Type-C® (USB-C®) (biri şarj, biri DisplayPort çıkışı için)

Micro HDMI

Güç

Güç tüketimi: < 10 W

Güç tasarrufu modu: 0 W

Güç kapalı: 0 W

Pil: 7800 mAh lityum polimer pil

Pil ömrü: 240 Hz'de 3,5 saat

Boyutlar

Fiziksel boyutlar (G x Y x D):

399,09 x 250,51 x 9,95 mm (stant olmadan)

399,09 x (359,3~474,3) x 282,75 mm (stant ile)

 

Kutu boyutu (G x Y x D):

521 x 362 x 99 mm (XG17AHPE)

521 x 362 x 146 mm (XG17AHP)

Ağırlık

XG17AHP: 1,06 kg (net), 4,5 kg (brüt)

XG17AHPE: 1,06 kg (net), 3,1 kg (brüt)

Aksesuarlar

USB Type-C kablosu

USB Type-C---Type-A adaptörü

Micro HDMI - HDMI kablosu

Hızlı Başlangıç Kılavuzu

Güç adaptörü

ROG Akıllı Kılıf

ROG Tripod (yalnızca XG17AHP için)

ROG Taşıma Çantası (yalnızca XG17AHP için)

 

Özellikler

DisplayWidget'tan Autorotation

Eye Care Teknolojisi

Adaptive-Sync
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