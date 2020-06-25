ASUS Yeni Oyuncu Monitörü Strix XG17AHP'yi Duyurdu! İşte Özellikleri!

ASUS Republic of Gamers (ROG), dünyanın en hızlı taşınabilir monitörü Strix XG17AHP'yi duyurdu. Strix XG17AHP, geniş izleme açılı 17,3 inç FHD (1920 x 1080) IPS ekrana ve akıcı oyun deneyimi için 240 Hz yenileme hızına sahip. Dahili 7800 mAh pil, en yüksek kare hızında 3,5 saate kadar oyun keyfi sunuyor.
Ayrıca, hızlı şarj teknolojisi sayesinde bir saatlik şarj sonrasında 240 Hz'de iki saate kadar oyun oynayabilmek mümkün. USB Type-C® (USB-C®) ve micro-HDMI bağlantı noktaları akıllı telefonlara, dizüstü bilgisayarlara, oyun konsollarına, kameralara ve çeşitli çevre birimlerine bağlantı imkanı sunuyor.
Strix XG17AHP, 1 cm inceliğinde profile ve 1060 gram ağırlığa sahip. Ürün beraberinde ROG Tripod, akıllı kılıf ve ROG taşıma çantasıyla geliyor.
Son derece akıcı oyun deneyimi
Strix XG17AHP'nin 240 Hz yenileme hızı, oyuncuların kesinlikle bayılacağı son derece akıcı bir oyun deneyimi oluşturuyor. Ayrıca, VESA® Adaptive-Sync teknolojisi de ekranın yenileme hızını GPU'nun 48 Hz ile 240 Hz arasında değişen çıkış hızıyla otomatik olarak senkronize ediyor. Adaptive Sync özelliği görüntüde yırtılma olmasını engelleyerek, kare hızları panelin yenileme hızının altına düşse bile ekrandaki içeriğin son derece akıcı olmasını sağlıyor.
Her yerde oyun
Strix XG17AHP'nin dahili 7800 mAh pili, tam şarjla 240 Hz'de 3,5 saate kadar oyun keyfi sunuyor. Hızlı şarj teknolojisi sayesinde de bir saatlik şarj ile 240 Hz'de iki saate kadar oyun oynanabiliyor. USB-C girişlerinden biri güç girişi için kullanılıyor. Bu sayede monitörü dizüstü bilgisayara, prize veya taşınabilir pile bağlıyken bile şarj etmek mümkün. Diğer USB-C bağlantı noktası ise DisplayPort girişi için kullanılıyor. Micro-HDMI 2.0 bağlantı noktası da oyun konsolları ve diğer cihazlar için ses ve görüntü sinyallerini taşıyor. 1 watt gücündeki iki adet entegre hoparlör kulaklık kullanmayı tercih etmeyen kullanıcılar için güçlü ses sunuyor.
Yenilikçi ROG Tripod
Strix XG17AHP; ROG Tripod, akıllı kılıf ve ROG taşıma çantasıyla birlikte her yerde oyun keyfi yaşamanız için eksiksiz bir set haline geliyor. Akıllı kılıfa sahip bir Strix XG17AHPE modeli de bulunuyor. Strix XG17AHPE modeli ROG Tripod ile geleneksel bir monitör hissi veriyor. Hızla çıkarılabilen kullanışlı mekanizma ise Strix XG17AHP'ye kolayca oturuyor. Yükseklik ayarı sayesinde ekranı dizüstü bilgisayarın üzerine kadar kaldırmak mümkün oluyor. Kullanıcılar ayrıca daha rahat bir izleme deneyimi için ekranın açısını da değiştirebiliyor. ROG Tripod katlanarak her tür dizüstü bilgisayar çantasına sığabiliyor.
ROG Strix XG17AHP TEKNİK ÖZELLİKLER
|
Panel
|
17,3 inç (çapraz) FHD (1920 x 1080)
16:9 geniş ekran
381,888 x 241,812 mm (izleme alanı)
W-LED / IPS panel
Yansımaz yüzey
240 Hz yenileme hızı
3 ms (griden griye) tepki süresi
300 cd/m² maks. parlaklık
1000:1 kontrast oranı
Flicker Free
178°(Y)/178°(D) izleme açısı (CR?10)
|
Giriş / Çıkış
|
2 x USB Type-C® (USB-C®) (biri şarj, biri DisplayPort çıkışı için)
Micro HDMI
|
Güç
|
Güç tüketimi: < 10 W
Güç tasarrufu modu: 0 W
Güç kapalı: 0 W
Pil: 7800 mAh lityum polimer pil
Pil ömrü: 240 Hz'de 3,5 saat
|
Boyutlar
|
Fiziksel boyutlar (G x Y x D):
399,09 x 250,51 x 9,95 mm (stant olmadan)
399,09 x (359,3~474,3) x 282,75 mm (stant ile)
Kutu boyutu (G x Y x D):
521 x 362 x 99 mm (XG17AHPE)
521 x 362 x 146 mm (XG17AHP)
|
Ağırlık
|
XG17AHP: 1,06 kg (net), 4,5 kg (brüt)
XG17AHPE: 1,06 kg (net), 3,1 kg (brüt)
|
Aksesuarlar
|
USB Type-C kablosu
USB Type-C---Type-A adaptörü
Micro HDMI - HDMI kablosu
Hızlı Başlangıç Kılavuzu
Güç adaptörü
ROG Akıllı Kılıf
ROG Tripod (yalnızca XG17AHP için)
ROG Taşıma Çantası (yalnızca XG17AHP için)
|
Özellikler
|
DisplayWidget'tan Autorotation
Eye Care Teknolojisi
Adaptive-Sync
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın