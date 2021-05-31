ASUS, Yeni Taşınabilir Projektörü ZenBeam Latte L1'i Duyurdu

Entegre kumaş tasarıma ve 120 inç boyutunda 720p çözünürlükte görüntüler için 300 lümen LED ışık kaynağına sahip, küçük ve hafif yapılı taşınabilir projektör.