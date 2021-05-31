ASUS, Yeni Taşınabilir Projektörü ZenBeam Latte L1'i Duyurdu

Etkileyici görüntü ve ses deneyimleri sunmak için tasarlanan ZenBeam Latte L1, 720p çözünürlükte 40 ile 120 inç (çapraz) arasında parlak görüntüler oluşturuyor. Üründe ayrıca Harman Kardon sertifikalı hoparlör yer alıyor. Sevdikleri videoları veya filmleri internetten izlerken veya toplantılarda sunum yaparken kullanıcılara daha esnek bir çözüm sunan ürün, ekran boyutunu yaşam veya çalışma alanına göre en uygun boyuta getirme olanağı veriyor. ZenBeam Latte L1'deki Aptoide TV uygulaması kullanıcıların zengin video içeriklerini geniş ekrana uygun hale getirilmiş biçimde izlemesini sağlıyor. CES 2021'in en popüler ürünlerinden biri olan ASUS ZenBeam Latte taşınabilir LED projektörün Haziran ayı içerisinde piyasada olması bekleniyor.
2020 Good Design, 2021 Red Dot (Ürün Tasarımı) ve 2021 Taiwan Excellence gibi birçok tasarım ödülü kazanan hafif ve küçük ZenBeam Latte L1, bir kahve fincanını andıran şekli ve kumaş kaplamaya sahip ilk projektör olma özelliğiyle her eve ve ofise kolaylıkla uyum sağlıyor. Kumaş kaplama tasarım, akustik özelliklerini güçlendiriyor ve hava akışını artırarak soğutma avantajı sağlıyor. Dahili soğutma kanatları da ısının etkili bir şekilde uzaklaştırılmasına yardımcı oluyor.
Büyük ekran heyecanı
Kablosuz görüntü paylaşımı özelliği sayesinde ZenBeam Latte L1; desteklenen Android, iOS ve macOS işletim sistemli akıllı telefonlardan, tabletlerden ve diğer cihazlardan yüksek çözünürlüklü içerik yansıtabiliyor. Ayrıca, HDMI bağlantı noktası sayesinde çok sayıda giriş kaynağıyla da uyumlu çalışabiliyor. USB Type-A bağlantı noktası ise klavye veya mouse bağlamak ya da mobil cihazları şarj etmek için kullanılabiliyor.
Maksimum 300 LED lümen parlaklığa ulaşan ZenBeam Latte, FHD giriş desteğiyle HD çözünürlük sunuyor. Kısa atım oranlı lens, küçük odalarda bile büyük ekran heyecanı yaşatabiliyor. Ekrana 1 metre mesafeden 40 inç, 3,2 metre mesafeden 120 inç görüntü elde edilebiliyor.
Her senaryo için olağanüstü sesler
ZenBeam Latte tek şarjla Bluetooth® üzerinden 12 saate kadar müzik çalabilen bir kablosuz hoparlör işlevi de görüyor. 10 watt Harman Kardon sertifikalı hoparlör daha kaliteli ve net sesler sunmak için kumaş dış kaplamadan yararlanıyor. Isı dağıtımını da dikkate alan bu tasarım her zaman en iyi ses performansını sunuyor.
Birlikte sunulan ASUS'a özgü AudioWizard yazılımı farklı senaryolarda en uygun sesleri sunmak için üç adet ön ayar seçeneği veriyor. Film modu sinema salonu benzeri bir deneyim için konuşmaları ve genel sesleri güçlendiriyor. Müzik modu basları artırıp farklı müzik türleri için daha geniş bir ses aralığı sağlıyor. Oyun modu ise oyun içi sesleri ve konuşmaları daha etkileyici biçimde sunarak oyun deneyimini zenginleştiriyor.
Aile dostu eğlence
ZenBeam Latte kolay kullanım için bir uzaktan kumandaya sahip. Kullanışlı taşıma çantası ve 3 saate kadar (Eco modunda) kesintisiz eğlence sağlayan piliyle ZenBeam Latte, aileniz ve arkadaşlarınızla açık alanda eğlenceli vakit geçirmeniz için mükemmel.
Android kullanıcıları, Video Bağlantıları özelliği ile kendi kişisel YouTube video arşivlerini de oluşturabiliyor. Önceden yüklenmiş bu yazılım, YouTube'un listede olmayan videoları otomatik olarak oynatmasını engelliyor ve içeriklerin çocuklara uygun olduğundan emin olmanızı sağlıyor. ZenBeam Latte, Wi-Fi ile internete bağlandığında kullanıcılar kaydettikleri videoları kablosuz olarak izleyebiliyor.
ZenBeam Latte, Aptoide TV medya platformuyla birlikte geliyor. Özel bir medya yayını ekosistemi olan bu platformda YouTube, Amazon Prime Video, Hulu ve Netflix de dahil 2500'ten fazla uygulama yer alıyor.
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