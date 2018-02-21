Asus Zenfone 5 "Çentik" ile Göründü

Asus Zenfone 5 sızıntısı akıllara iPhone X'i getirdi. Yoksa Asus da mı çentikle geliyor?!

  • Ercan Uğurlu
Asus Zenfone 5 "çentik" ile göründü

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