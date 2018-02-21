Asus Zenfone 5 "Çentik" ile Göründü
Asus Zenfone 5 sızıntısı akıllara iPhone X'i getirdi. Yoksa Asus da mı çentikle geliyor?!
- Ercan Uğurlu
Akıllı telefon markaları ve teknoloji meraklıları artık geri sayımda. Yalnızca birkaç gün içinde başlayacak olan Mobil Dünya Kongresi, yaklaşık 1 hafta boyunca teknoloji dünyasının adeta nabzı olacak. Bizler de CHIP Online olarak etkinlikte yer alacağız ve tüm tanıtımları sizlere canlı olarak aktaracağız. Kongreye sayılı gün kala elbette sızıntılar gelmeye devam ediyor. Bunların en yenisi de Asus tarafından. Ortaya çıkan Asus Zenfone 5 fotoğrafları, kafaları karıştırdı desek yeridir; zira yeni bir iPhone X tasarımı daha karşımıza gelebilir.
iPhone X için çokça konuşulan ekrandaki "çentik" vakası, bu defa Asus Zenfone 5 ile tekrarlanabilir. Zira ortaya çıkan sızıntıya göre, Zenfone 5, ekran tasarımıyla iPhone X benzeri olacak. Eğer bu görüntüler doğru ise, Zenfone 5 kenardan kenara tam boyutlu ekrana sahip olacak ve üst tarafta da kamera, ahize ve sensörlerin yer aldığı bir çentik alanı bulunduracak.
Asus Zenfone 5 sızıntısının yanı sıra gelen bir diğer haber ise, iPhone X tasarımına öykünen yalnızca Asus değil gibi. Bilgiye göre, Huawei ve Google da aynı yolda. Elbette bunun ne kadar doğru olduğunu ancak önümüzdeki günlerde görebileceğiz.
Zenfone 5 ile ilgili yalnızca fotoğraflar değil, öte yandan AnTuTu Benchmark tablosu da kendini göstermiş durumda. Burada da ekranın 18:9 görüntüleme oranına sahip olacağını anlayabiliyoruz. Zira çözünürlük miktarı olarak 2246x1080 piksel belirtilmiş. Bu arada telefon AnTuTu Benchmark'tan da 238129 puan toplamış ki bu puan daha önce incelediğimiz Apple iPhone 8'in 211113 puanından yüksek. Bu haliyle Asus Zenfone 5 için AnTuTu listesinin başına yerleşen ilk telefon olduğunu söylemek mümkün.
Asus'un Mobil Dünya Kongresi'nde tanıtılması beklenen tek telefonu Zenfone 5 değil. Bunun yanı sıra bütçeye uygun Zenfone 5 Lite ve pile odaklı Zenfone 5 Max telefonlarının tanıtılmasını da bekliyoruz. Asus lansmanından edindiğimiz bilgilere sizlere anbean aktracağız; yine telefonların ön incelemeleri de CHIP Online'da yer alacak.
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