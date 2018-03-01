Asus Zenfone 5 Elimizde! İşte Ön İnceleme Raporu!

Asus Zenfone 5, Mobil Dünya Kongresi'nde tanıtıldı. Tasarımıyla iPhone X benzeri olan Zenfone 5, ne kadar iyi? İşte ilk izlenimlerimiz...

  • Ercan Uğurlu
Asus Zenfone 5 elimizde! İşte ön inceleme raporu!

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