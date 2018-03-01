Asus Zenfone 5 Elimizde! İşte Ön İnceleme Raporu!
Asus Zenfone 5, Mobil Dünya Kongresi'nde tanıtıldı. Tasarımıyla iPhone X benzeri olan Zenfone 5, ne kadar iyi? İşte ilk izlenimlerimiz...
- Ercan Uğurlu
Mobil Dünya Kongresi'nde bu sene çok sayıda akıllı telefon tanıtıldı, ancak şaşırtıcı özellikler sunmaktan uzak bir profil çizdiklerini söylemek çok da zor olmayacak. Elbette her marka yeni amiral gemileri ve diğer telefon modelleri üzerinde çalışmışlar ve ortaya selef modellere nispeten daha iyi bir çalışma çıkartmışlar. Peki, bunlarda ne kadar başarılı olmuşlar? Bu sorunun cevabını, yakın zamanda düzenleyeceğimiz Mobil Dünya Kongresi özel canlı yayınımızda değerlendireceğiz.
Öte yandan MWC 2018'de tanıtılan yeni telefonları CHIP Test Merkezi'nde ağırladığımızda da detaylı test raporlarında bu sorunun cevabını ayrıntılı olarak vereceğiz. Peki, Mobil Dünya Kongresi kapsamında tanıtılan bir diğer akıllı telefon olan Asus Zenfone 5 ilk izlenimde nasıl görünüyor? iPhone X'a benzerliğiyle dikkat çeken Asus Zenfone 5'i ilk elden denedik. Ön inceleme videosunu hemen yukarıda bulabilirsiniz. İyi seyirler!
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