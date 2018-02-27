Asus ZenFone 5 ve Max Plus M1 Tanıtıldı!

Asus, müthiş bir bütçe dostu telefonu Mobil Dünya Kongresi'nde tanıttı ve satışa sundu! Ama hepsi bu kadar da değil...

  • Zeynel A. Öztürk
Asus ZenFone 5 Serisi ve Max Plus M1 Tanıtıldı!

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