Asus ZenFone 5 ve Max Plus M1 Tanıtıldı!
Asus, müthiş bir bütçe dostu telefonu Mobil Dünya Kongresi'nde tanıttı ve satışa sundu! Ama hepsi bu kadar da değil...
- Zeynel A. Öztürk
En yeni teknolojilerle dolu bir telefonu benzer telefonlardan daha çekici yapacak bir şey varsa, o da fiyatının uygun olması. Asus, yeni ZenFone Max Plus M1 ile tam da bunu yaptı.
Bugün Mobil Dünya Kongresi'nde tanıtılan telefon, 229 dolarlık fiyatıyla, Azure Silver ve Deepsea Black renk seçenekleriyle hemen satışa sunuldu. Yeni ZenFone uygun fiyatının yanında birkaç özelliğiyle daha öne çıkıyor. 5,7 inç'lik 18:9 oranlı bir ekrana sahip olan telefon, 4.130mAh'lik geniş piliyle uzun bir pil ömrü sunacak gibi görünüyor.
Asus'un son zamanlarda kullanıcılara eskisinden daha çok kulak verdiğini bu telefonda hissedebiliyoruz. Zen UI, Android'in stok sürümüne her zamankinden daha yakın görünüyor. Bununla birlikte cihaz, Android'in önceki sürümü Nougat ile geliyor.
Sekiz çekirdekli MediaTek MT6750T yonga setiyle gelen ZenFone Max Plus M1'de 3GB RAM var. Bu ikili yoğun oyunlar için en iyi seçenek olmayabilir ancak geriye kalan çoğu oyun ve uygulamanın rahat biçimde çalışmasını bekleyebiliriz.
Arka yüzdeki çift kamera ve f/2,0 diyafram değeriyle yeni Asus'un kamera alanında da güçlü olduğunu görüyoruz. Asus, microSD destekli çift SIM slotunu da ihmal etmemiş.
ZenFone Max Plus M1'in yılın en iyi bütçe dostu telefonlarından biri olup olmayacağını yakında yapacağımız test gösterecek.
Zenfone 5 Serisi MWC 2018'de Tanıtıldı
ZenFone 5 serisinin üç üyesi ZenFone 5Z, ZenFone 5 ve ZenFone 5 Lite, yapay zeka özellikleri, zen felsefesinden esinlenen benzersiz tasarımları ve çift kamera sistemleriyle ilgi çekti.
Yapay zekanın gücüyle donatılmış ilk ZenFone modelleri olan ZenFone 5Z ve ZenFone 5, tamamen çerçevesiz ekranı ve çift kamerası ile dikkat çekiyor.
ZenFone 5Z, AIE özellikli Snapdragon 845 mobil işlemcisiyle 3. nesil bir yapay zeka platformuna sahip. 8GB RAM ve 256GB'a kadar ulaşan depolama özellikleriyle ZenFone 5Z, nefes kesici performansının yanında uzun pil ömrü de sağlıyor. Zarif tasarımı ve çift kamera sistemiyle ön plana çıkan ZenFone 5 ise, yapay zeka yeteneklerine sahip Snapdragon 636 mobil işlemcisi ile daha iyi fotoğraf ve iletişim deneyimleri sunuyor.
ASUS AI Boost teknolojisine sahip ZenFone 5 ve 5Z, oyunlar ve diğer zorlu görevler için yüksek performans sunuyor. Bu iki modelin sahip olduğu akıllı çift kamera sistemleri, kendini adapte edip öğrenerek her seferinde mükemmel fotoğraflar çekmeye imkan tanıyor.
ZenFone 5 Lite
ZenFone 5 Lite, 6 inç ekranıyla dünyanın ilk gerçek 4 kamera sistemine sahip akıllı telefon olma özelliğiyle ön plana çıkıyor. 20MP Sony ön kamerası ve 16MP arka kamerasıyla 120 derecelik geniş açı sunan ZenFone 5 Lite, fotoğrafta yaratıcılığın önündeki engelleri kaldırıyor. Benzer sistemlerin aksine tüm kameraları bağımsız çalışan Lite modeli bu sayede selfie, wefie, manzara, portre ve grup fotoğraflarının mükemmel çekilmesini sağlıyor. 18:9 en/boy oranı ve ultra ince çerçevesi sayesinde 5,5 inçlik bir telefon kadar kompakt olan ZenFone 5 Lite, Snapdragon 630 mobil işlemcisi ve 3300 mAh piliyle de yüksek performans ve enerji verimliliği sağlıyor.
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