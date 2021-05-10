ASUS'tan Gözleri Koruyan Düşük Mavi Işık Teknolojisi

ASUS, mavi ışığı yüzde 70 azaltan OLED (Organic Light Emitting Diode) ekran teknolojisini bilgisayar modellerine uyguladı ve tüm dünyayla eş zamanlı olarak Türkiye pazarıyla da tanıştırdı.