ASUS'tan Gözleri Koruyan Düşük Mavi Işık Teknolojisi

Hayatımıza ilk kez televizyonlarla giren, son zamanlarda akıllı telefon ekranlarında da karşımıza çıkan OLED ekranlar, günümüzün en iyi ekran teknolojilerinden biri olarak kabul ediliyor. Yarı iletken ışık kaynağı olarak bilinen LED teknolojisinin gelişmiş son versiyonu olan OLED, organik ışık yayan diyot anlamına geliyor ve LED ekranlara kıyasla yüzde 70 daha az mavi ışık yansıyıtor.
Günümüzde pek çok kişi günde 10 saat veya daha fazla zamanını, yeteri kadar ara vermeden ekran karşısında geçiriyor. Bilgisayar karşısında uzun mesailer yapan kişiler, ekranlarından yansıyan zararlı mavi ışığa çok daha fazla maruz kalıyor. Yetişkinlerin yaklaşık yüzde 40'ı, gençlerin ise yaklaşık yüzde 80'i ekran mesaisinin ardından göz yorgunluğu yaşıyor. (Rosenfield, M., "Computer vision syndrome", Optometry in Practice) Uzun süre maruz kalınan mavi ışığın göz yorgunluğunun yanı sıra kızarıklık, batma, sulanma ve kaşınma gibi pek çok semptomu da ortaya çıkardığını söylemek mümkün.
Ekranlardan yayılan yoğun mavi ışık odaklanmayı ve üretkenliği olumsuz etkiliyor
Tüm bu olası sorunlar sadece göz rahatsızlıklarını değil odaklanma güçlüğünü de bereberinde getirirken üretkenliği de olumsuz yönde etkileyebiliyor. Dolayısıyla, artan ekran mesaileriyle birlikte mavi ışığın gözde yaratacağı olumsuzlukları minimuma indirmek için mavi ışık oranını mümkün olduğunca bloke eden teknolojilerin kullanılması büyük önem taşıyor.
Uzmanlar, uzun süre bilgisayar başında olan kişilerin, göz sağlığını ve konforunu sağlayan OLED ekran özelliğine sahip ürünleri kullanmasını tavsiye ediyor. OLED teknolojisi, çok sayıda organik ince film tabakasının ve 2 yarı iletkenin bir araya gelmesiyle oluşulan bir teknoloji. Ve bu teknoloji, mavi ışığın maksimum seviyede tutulmasını sağlıyor. ASUS, 2021 yılı itibarıyla en geniş OLED dizüstü bilgisayar model serisine sahip marka. ASUS'un ZenBook Flip 13 ve ZenBook Pro Duo serisi, OLED teknolojisine öncülük eden dizüstü bilgisayar modellerinden bazıları.
"ASUS, OLED teknolojisine sahip bilgisayarları Türkiye pazarına sunan markaların başında geliyor"
OLED teknolojisini bilgisayarlarla buluşturan öncü markalardan biri olan ASUS'un Türkiye Sistem İş Birimi Ülke Müdürü Özge Kılıç Güler, "OLED ekran teknolojisine sahip bilgisayarları tüm dünyayla eş zamanlı olarak Türkiye pazarıyla da tanıştırdık. Donanım ve tasarım ile birlikte en yenilikçi teknolojileri bünyesinde barından ASUS'un dizüstü bilgisayar modellerine entegre ettiği bu teknoloji; tepki süresi yüksek, enerji tüketimi daha az bilgisayarlar vaat ediyor. ASUS, aynı zamanda ASGS ve TÜV Rheinland tarafından verilen göz konforu sertifikalarına da sahip. İşte tüm bunlar dijital ekran bağımlıları için ASUS bilgisayarları daha güvenilir bir seçenek haline getiriyor." dedi.
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