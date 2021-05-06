iPhone 13 Pro Max Canlı Kanlı Ortaya Çıktı! İşte iPhone 13 Pro Max!

Artık Apple'ın nasıl bir iPhone 13 planladığı hakkında epeyce fikrimiz var. Bugüne kadar ortaya çıkan sızıntılar ve diğer ayrıntılarla beraber iPhone 13 hakkında hatırı sayılır ölçüde bilgiyi de sizlerle paylaştık. Ancak tabii ki bu sızıntıların ardı kesilecek mi? iPhone 13 tanıtılana dek elbette hayır. Yeni sızıntı ise iPhone 13 Pro Max'e ait. Sadece sızıntı da değil üstelik, kendisi!
iPhone 13 Pro Max tam anlamıyla ortaya çıkmış. Unbox Therapy'nin yayınladığı videoda gözler önüne çıkan iPhone 13 Pro Max'in bu sürümü elbette bir dummy. Yani çalışan bir model değil, sadece tasarım hakkında fikir sahibi olabileceğiniz bir maket olduğunu varsayabiliriz.
iPhone 13 Pro Max'in iPhone 12 Pro Max'ten en önemli farkı kamera alanındaki değişiklikler ve ekrandaki çentik. Daha önceki haberlerimizde de iPhone 13'lerde daha dar bir çentik alanıyla karşılaşacağımızın haberini sizlere vermiştik. Öyle de olacak. Hemen yukarıdaki videoda iPhone 13 Pro Max'in daha dar bir çentiğe sahip olduğunu görebilirsiniz.
iPhone 12 Pro Max'ten boyut anlamında da küçük farklar gösteren iPhone 13 Pro Max, kamera alanında yine 3'lü kamera kurulumunu koruyor, fakat bu kameraların detaylarında fiziksel olarak da değişim görülüyor. Detaylarını ise elbette net olarak bilmiyoruz. Öğrendiğimizde iletiriz. Şimdilik bilinenleri ise hemen yukarıdaki videoda izleyebilirsiniz.
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