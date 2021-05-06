iPhone 13 Pro Max Canlı Kanlı Ortaya Çıktı! İşte iPhone 13 Pro Max!

Apple'ın beklenen amiral gemisi iPhone 13 Pro Max, tanıtımına aylar varken ortaya çıktı. İşte iPhone 13 Pro Max böyle olacak!

  • Ercan Uğurlu
iPhone 13 Pro Max Canlı Kanlı Ortaya Çıktı!

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

Bilekteki yeni band: Huawei Band 6

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
A101 6 Mayıs aktüel ürünler kataloğunda uygun fiyatlı TV, akıllı telefon ve akıllı saat fırsatı
Seyahat izin belgesi nasıl alınır? e-Devlet'ten seyahat izin belgesi alma
A101 29 Nisan aktüel ürünler kataloğunda uygun fiyatlı TV'ler, akıllı telefon ve yazıcı
BİM 30 Nisan aktüel ürünler kataloğunda Dijitsu TV ve Heifer dikey süpürge sürprizi

Günün En çok Okunanları
Beyin Aktivitesini Uzaktan Kaydedebilen Cihaz Geliştirildi
Biontech Mi Sinovac Aşısını Mı Tercih Etmeliyiz?
Oyuncular Monster Notebook Dijital Mağazası'nda Buluşacak
Microsoft Defender Güncellemesi Ortalığı Fena Karıştırdı
Galaxy Note 10'da Yaşanan S Pen Sorunu Ciddiye Bindi

 

 