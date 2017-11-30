Asus'un Zenfone Max Plus'ı Tanıtıldı!
Asus, telefon tanıtmaya doymuyor: Tayvanlı dev, şimdi de yeni telefonu Zenfone Max Plus'ın detaylarını ortaya çıkardı!
2017 boyunca birçok telefon tanıtan Asus, yeni telefonu Zenfone Max Plus'ı ortaya çıkardı.
Asus Zenfone Max Plus, bu sene çıkan çoğu telefon gibi ince bir çerçeveye sahip. 5,7 inç'lik 1080p 18:9 ekranla gelen telefon, işlemci olarak MediaTek'in 6750T yongasına yer veriyor. Cihaz 16GB depolama ve 2GB RAM veya 32GB depolama ve 3GB RAM ile geliyor. Yukardaki çizimde de görebileceğiniz üzere cihaz çift arka kameraya sahip. Arka kameraların çözünürlükleri 16 megapiksel ve 8 megapiksel olarak açıklandı.
Telefonun en etkileyici yanı ise 4.130mAh gücündeki pili olsa gerek. Zenfone Max Plus henüz tanıtılmasına rağmen Android 8.0 Oreo yerine Android 7.0 kullanıyor. Rusya'da tanıtılan telefonun dünyanın diğer bölgelerine ulaşıp ulaşmayacağına dair henüz bir açıklama yok.
Zeynel A. Öztürk
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