Asus'un Zenfone Max Plus'ı Tanıtıldı!

Asus, telefon tanıtmaya doymuyor: Tayvanlı dev, şimdi de yeni telefonu Zenfone Max Plus'ın detaylarını ortaya çıkardı!

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