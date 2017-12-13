Atari Hayranları İçin Büyük Gün Belli Oldu!

Hakkında halen çok fazla şey bilmesek de, efsanenin geri dönüşünü simgeleyen Ataribox için beklenen haber nihayet geldi!

Atari hayranları için büyük gün belli oldu!

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