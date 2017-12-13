Atari Hayranları İçin Büyük Gün Belli Oldu!
Hakkında halen çok fazla şey bilmesek de, efsanenin geri dönüşünü simgeleyen Ataribox için beklenen haber nihayet geldi!
Nostalji için var olan açlığı dindirmek için geçtiğimiz yıllar içerisinde birkaç ürün piyasaya sunulmuştu. Bunların arasında NES Classic Mini, SNES Classic Mini ve C64 Mini gibi cihazlar bulunuyordu.
Şimdiyse, nostalji destekli bir diğer retro-oyun-kutusu geçmişini tekrar yaşamak isteyen kullanıcılar için yeni bir cihaz daha geliyor. Nintendo Entertainment System'in devreye girmesinden önce yıllar boyunca ana ev konsolu olan Atari, Ataribox ile geri dönüyor.
Aslında Ataribox'ın varlığından zaten haberdardık. Ama konu hakkında çok kısıtlı bilgi verilmesi, bu konsolun gün yüzü göreceği konusunda tereddütlere neden oluyordu.
Ne yazık ki sunulan bilgiler halen çok fazla değil. Ama en azından, cihazın birkaç gün içerisinde, 14 Aralık günü ön siparişe açılacağını artık biliyoruz. Bu da, tereddütleri ortadan kaldırmak için yeterli bir neden. Atari'den gelen ilk raporlar, fiyat aralığını 250 dolar - 300 dolar civarında olacağını da söylüyor.
Duyuruda belirtilen bir başka bilgi ise cihazın "erken destekçilerinin" – temel olarak e-posta bildirimleri için üye olan herkes – Indiegogo üzerinde cihazın sunulması ile beraber bir çeşit indirim alacakları. Ancak bu indirimin doğası da henüz bilinmiyor. 1970'lerin görüntüsünün modernleştirilmiş bir sürümünü taşıyan cihaz hakkında daha fazla bilginin, Perşembe günü, ön siparişlerin başlaması ile birlikte açıklanacağı söyleniyor.
Daha önceki raporlara göre Ataribox, sadece klasik oyunların bulunduğu bir konsol olmayacak ve "TV için tam PC deneyimini" sunacak bir Linux işletim sistemi ile AMD grafik gücüne sahip olacak.
Levent Öztürk
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