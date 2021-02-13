AV-Comparatives, Kaspersky Internet Security'yi Yılın Ürünü Seçti

Geçtiğimiz yıl boyunca kullanıcılar sevdikleriyle iletişim halinde olmak ve uzaktan çalışmaya devam etmek için teknolojiyle her zamankinden daha fazla zaman geçirdi. Kaspersky, bu dönemde de piyasadaki en sağlam ve verimli ürünlerle müşterilerini gelişmiş siber tehditlerden korudu. Bu taahhüt, AV-Comparatives tarafından son 12 aydaki mükemmel performans göz önüne alınarak altı farklı ödülle bir kez daha tescillendi.
Kaspersky Internet Security, 2020 Yılının Ürünü ödülünü alırken, yıl boyunca 16 rakibinin hepsinden daha iyi performans gösterdi ve yedi testin tamamında maksimum ürün performansı göstererek Advanced+ Awards'a layık görüldü. Bunların arasında iki adet yarım yıllık Gerçek Dünya Koruma testi, iki Kötü Amaçlı Yazılımdan Koruma testi, iki Performans Ölçümü testi ve Gelişmiş Gerçek Dünya testi bulunuyor.
Bunlara ek olarak, Kaspersky belirli test kriterleri için beş ek ödül aldı:
- Gelişmiş Tehdit Koruması - Altın: Gelişmiş Gerçek Dünya testinde en yüksek sonuçlar için, AV Karşılaştırma uzmanları korumalı bir sisteme sızmayı, ayrıcalıkları artırmayı ve kötü niyetli bir yükü çalıştırmayı amaçlayan gelişmiş hedefli saldırıları taklit ediyor.
- Gerçek Dünya Koruma- Altın: Gerçek saldırılar üzerinde çalışan ve yanlış pozitif değerlendirmeleri içeren sekiz Gerçek Dünya Koruma testinde en yüksek sonuçlar alındı.
- En Düşük Yanlış Pozitifler - Gümüş: 2020 boyunca sekiz Gerçek Dünya testi ve iki Kötü Amaçlı Yazılım Koruması testi boyunca en düşük yanlış pozitif sayısı elde edildi.
- Kötü Amaçlı Yazılım Koruması - Bronz: Kötü amaçlı yazılımları tespit etmede yüksek sonuçlar ve 2020'deki iki Kötü Amaçlı Yazılım Koruması Testinde minimum miktarda yanlış pozitif elde edildi.
- En İyi Hız - Bronz: İki farklı donanım setinde sentetik ve kullanıcı tabanlı senaryolar aracılığıyla güvenlik çözümünün sistem performansı üzerine minimum etki etmesi sağlandı.
AV-Comparatives Kurucusu ve CEO'su Andreas Clementi sonuçlara dair şu yorumda bulundu: "Kaspersky Internet Security'yi doğrulanmış kötü amaçlı yazılımlardan koruma yetenekleri, yüksek performans standartları ve kullanımı kolay arayüzüyle takdir etmekten mutluluk duyuyoruz. Geçen yıl yaşanan olaylar, siber suçlara karşı son derece etkili korumaya ihtiyaç duyanların yalnızca büyük işletmeler olmadığını, bunun hane halkı için de gerekli olduğunu gösterdi. Kaspersky, testlerimizde birinci sınıf sonuçlar elde ederek ve tüm AV-Comparatives kategorilerinde en üst seviyeye ulaşarak son kullanıcıların cihazlarını ve verilerini koruma becerisini bir kez daha kanıtladı."
Kaspersky Tehdit Araştırmasından Sorumlu Başkan Yardımcısı Anton Ivanov şunları söyledi: "Dijitale güvenen bireyleri ve ailelerini siber tehditlerden korumak her zamankinden daha önemli hale geldi. AV-Comparatives'in bağımsız doğası ve kapsamlı ve titiz ürün testleri, pazardaki çözümlerin yeteneklerine dair tüketicilere önemli bir bakış açısı sunuyor. Müşterilerimiz için daha güvenli bir dünya yaratma taahhüdümüzün yalnızca Yılın Ürünü Ödülü ile değil, temel test kriterlerinde çok sayıda başarıyla takdir edilmesinden mutluluk duyuyoruz."
2020 AV-Comparatives yıllık raporu hakkında daha fazla bilgi için web sitesini ziyaret edebilirsiniz. Kaspersky Internet Security'nin sizi ve ailenizi şimdi ve gelecekte gerçek dünyadaki tehditlerden nasıl koruyabileceği hakkında daha fazla bilgiyi Kaspersky web sitesinde bulabilirsiniz.
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