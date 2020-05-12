Avatar ve Lord Of The Rings, Koronavirüs'e "Teslim Olmadı"

Yeni nesil Koronavirüs veya diğer bir ismiyle COVID-19 salgını, pek çok sektöre yaptığı gibi, beyaz cam ve beyaz perdenin de canını fazlasıyla yaktı. Hollywood'un büyük bütçeli yapımlarının izleyicilerle buluşma tarihi, doğal olarak ileri bir tarihe atıldı. Dünyanın çoğu ülkesinde sinema salonlarına giriş yasak. Salgın; Netflix, Amazon ve Disney Plus gibi firmaların evlerde izlenen yapımlarının bile yeni Oscar Ödüllerinde aday olabilmesine dolaylı yoldan neden oldu.
Ancak görünüşe göre, beklenen yeni Avatar filmleri ve Amazon için geliştirilen Lord of The Rings (Yüzüklerin Efendisi) dizi serileri tam anlamıyla istisna konumundalar. İki büyük yapım da Yeni Zelanda setlerinde hayat buluyor. Yeni Zelanda'da da şimdiye kadar sadece ama sadece 1.147 vakaya rastlandı ve vefat sayısı 21 ile sınırlı kaldı. Setlerde çalışan tüm oyuncular, senaristler, yönetmenler ve diğer kadro içerisinde, pozitif bir kişi yok. Kadrolardaki tüm kişilerin iki günde bir test edildiğini de vurgulamamız şart.
Kısacası gerek Gandalf ve dostlarının hayat bulduğu Lord Of Rings, gerekse "sinema salonları uygunsa" izleyicilerle buluşacak olan yeni Avatar'ın 2021 yılında izleyicilerin beğenisine sunulma planlarında bir değişiklik görülmüyor. LOTR serisi dijital Amazon platformundan yayınlanırken, Avatar'ın devam yapımı sinema tutkunlarına hitap edecek.
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