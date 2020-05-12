Avatar ve Lord Of The Rings, Koronavirüs'e "Teslim Olmadı"

Avatar ve Lord of The Rings hayranları sevindirici bir haber aldı. Görünüşe göre her iki yapım da, Koronavirüs salgınına boyun eğmeye pek niyetli değil.

  • Barış Terun
Avatar'ın Fendi, Koronavirüs'ü Yendi

Yeni nesil Koronavirüs veya diğer bir ismiyle COVID-19 salgını, pek çok sektöre yaptığı gibi, beyaz cam ve beyaz perdenin de canını fazlasıyla yaktı. Hollywood'un büyük bütçeli yapımlarının izleyicilerle buluşma tarihi, doğal olarak ileri bir tarihe atıldı. Dünyanın çoğu ülkesinde sinema salonlarına giriş yasak. Salgın; Netflix, Amazon ve Disney Plus gibi firmaların evlerde izlenen yapımlarının bile yeni Oscar Ödüllerinde aday olabilmesine dolaylı yoldan neden oldu.

Ancak görünüşe göre, beklenen yeni Avatar filmleri ve Amazon için geliştirilen Lord of The Rings (Yüzüklerin Efendisi) dizi serileri tam anlamıyla istisna konumundalar. İki büyük yapım da Yeni Zelanda setlerinde hayat buluyor. Yeni Zelanda'da da şimdiye kadar sadece ama sadece 1.147 vakaya rastlandı ve vefat sayısı 21 ile sınırlı kaldı. Setlerde çalışan tüm oyuncular, senaristler, yönetmenler ve diğer kadro içerisinde, pozitif bir kişi yok. Kadrolardaki tüm kişilerin iki günde bir test edildiğini de vurgulamamız şart.

Kısacası gerek Gandalf ve dostlarının hayat bulduğu Lord Of Rings, gerekse "sinema salonları uygunsa" izleyicilerle buluşacak olan yeni Avatar'ın 2021 yılında izleyicilerin beğenisine  sunulma planlarında bir değişiklik görülmüyor. LOTR serisi dijital Amazon platformundan yayınlanırken, Avatar'ın devam yapımı sinema tutkunlarına hitap edecek.

Whatsapp'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
La Casa De Papel 5. sezon için yeni gelişme var mı? La Casa De Papel 5. sezon olacak mı?
13 Mayıs 2020 BİM aktüel kataloğunda cep telefonu, hardisk göze çarpıyor
14 Mayıs 2020 A101 aktüel kataloğunda Xiaomi Mi ve Honor cep telefonu sürprizi
Tom Cruise, Elon Musk ve NASA'nın yardımı ile uzayda film çekecek
Günün En çok Okunanları
Google'dan Şaşırtan Hata: 1 Telefon Aldı, 10 Telefon Geldi
PlayStation 5 İçin Yeni Bir Patent Daha: PS5'e Asistan Geliyor
4 günlük sokağa çıkma yasağı olan iller hangileri?
Avatar ve Lord Of The Rings, Koronavirüs'e "Teslim Olmadı"
MacBook Air'in Ekranı Windows 10'da Neden Daha Parlak?

 

 