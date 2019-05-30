Avengers: Endgame İçin Yeni İddia!
Sinema tarihinin en çok izlenen filmi Avengers: Endgame için, ortaya fazlasıyla çarpıcı bir iddia daha atıldı!
- Barış Terun
Öncelikle yazımızın Avengers: Endgame hakkında bolca spoiler içerdirdiğini vurgulamalıyız. Yapım, şu ana kadar 2.650 milyar dolarlık gişe hasılatı elde etti. James Cameron'ın çığır açan filmi Avatar ise 2.720 milyar dolarlık gişe hasılatına ulaşmayı başarmıştı. Ancak gerek DVD satışlarını, gerekse son hafta hasılatlarını düşünürsek Avengers: Endgame, tarihin en çok izlenen filmi olmayı hemen hemen garantiledi.
Robert Downey Jr., Chris Evans, Mark Ruffalo, Chris Hemsworth, Scarlett Johansson, Jeremy Renner, Don Cheadle, Paul Rudd, Brie Larson, Karen Gillan, Danai Gurira, Bradley Cooper ve Josh Brolin gibi usta oyuncuların yer aldığı ve Tony-Joe Russo kardeşlerin yönetmenliğinde sinemaya uyarlanan yapım, akıl almaz başarılara imza atıyor.
Avengers: Endgame hakkında son derece çarpıcı iddialar da ortaya atılmaya devam ediliyor. Yeni iddialara göre Sonsuzluk Eldiveni vasıtasıyla gerçekleşen eylemler, gerçekliği bütünüyle yansıtmıyor. Thanos, Avengers: Infinity War'da tek bir parmak sıklatışıyla "Evrenin En Güçlü Kahramanlarının" yarısını yok etmeyi başarmıştı. Ne var ki bu kahramanlar, Quantum zaman sıçrayışı ile geri döndüler. Bu fazlasıyla tartışmalı zira Sonsuzluk Taşları, nihai bir eylem gerçekleştirmiyor. Eğer kahramanlarımız geri döndüyse Sonsuzluk Eldiveni nihai bir güce sahip değil demektir. Kısacası, Iron Man'in parmak şıklatması Thanos'u yok etmek için yeterli olmayabilir.
Yani; iddialara, daha doğrusu bu teoriye bakılırsa, Marvel'in yeni filmlerinde Celestial ırkına mensup olan Thanos, yeniden karşımıza çıkabilir. Sonsuzluk Taşlarından Tesseract ile kendisine alternatif bir evren yaratan Loki'nin beyaz cam ve beyaz perdede karşımıza çıkacağı ise kesinleşti.
Kısacası Avengers evreninde pek çok sürpriz gerçekleşebilir. Gördüğünüz hiçbir şeye şaşırmayın!
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