Avengers: Endgame'i Televizyonda Yayınladılar!
Avengers: Endgame'in bir televizyon kanalında korsan olarak yayınlanması, görenleri şaşkına çevirdi!
Yılın filmi Avengers: Endgame'in gösterime girdiği 24 Nisan'ın ertesi günü bir televizyon kanalı, filmin korsan kopyasını olduğu gibi yayınladı.
Filipinler'deki bir kanalda yayınlanan film, muhtemelen torrent'ten indirilmiş bir korsan kopyaydı çünkü Marvel'in filmin TV'de yayınlanması için bu kadar çabuk izin vermesi mümkün değil. TV kanalı şimdi, spoiler'lara yanlışlıkla maruz kalan kullanıcıların öfkesiyle ve yerel sinema birimi Teatro de Dapitan'ın açmaya hazırlandığı dava ile başa çıkmak zorunda.
Orient Cable'ın filmin korsan sürümünü TV'de yayınlayıp, yakalanmayacağını düşünmüş olması gerçekten şaşırtıcı. Kanalın kapsama alanının kısıtlı olması, bunun nedeni olabilir. Teatro de Dapitan'ın polise yaptığı şikayetin ardından kanalın Endgame yerine eski Filipinli süper kahraman filmi Captain Barbel'i göstermeye başladığı belirtiliyor.
Marvel'in kablolu TV firması hakkında yasalara başvurup başvurmayacağı henüz belli değil.
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