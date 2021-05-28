Avrupa Akıllı Telefon Pazarının Kralı, Bir Kez Daha Samsung Oldu!

COVID-19 salgını geçten yıl Avrupa akıllı telefon pazarına adeta damgasını vurdu, ancak işaretler kıtanın artık iyileşme yoluna girdiğini gösteriyor. Avrupa'daki akıllı telefon pazarı, 2021'in ilk çeyreğinde yıllık bazda yüzde 6 oranında büyürken, özellikle Danimarka, Finlandiya ve Hollanda yeni dönem için güçlü bir başlangıç yapmış durumda. Analiz şirketi Counterpoint'in raporuna göre ise Samsung ise bu 3 pazarın tümünde lider konumda.
Samsung, 2021 yılının ilk çeyreğinde Danimarka'daki akıllı telefon pazarına yüzde 36'lık bir sevkiyat payı ile liderlik ediyor ve araştırma şirketi bu başarıyı kısmen Huawei'nin koltuk kaybına bağlıyor. Huawei'nin ABD ile yaşadığı sorunlar kuşkusuz Samsung'a yaramış durumda. Öte yandan OnePlus markasının da harika bir performans gösterdiği raporlara işlenmiş. Şirketin satışları yıllık bazda yüzde 200'den fazla artmış durumda ve bu sayede 2021'in ilk çeyreğinde yüzde 5'lik bir pazar payı elde etmiş.
Finlandiya'ya geldiğimizde, bu pazarda Apple geçtiğimiz yılın 4'üncü çeyreğinde lider konumdaydı. Ancak Samsung, bu sene Apple'ı tahttan indirmeyi başarmış. Pazarın yüzde 40'ını eline geçiren Samsung, böylece önemli bir başarı yakalamış durumda.
Hollanda'ya baktığımızdaysa, bu pazarda akıllı telefon satışları yüzde 14 oranında artmış ve Samsung burada da liderliği elinde bulunduruyor. Onu yüzde 18 büyüme ile OPPO takip ederken, ardından OnePlus, Apple ve Xiaomi geliyor.
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