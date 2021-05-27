Instagram Beğeni ve Görüntüleme Sayıları Gizleme: Nasıl Yapılır?

Instagram, uzun zamandır test ettiği beğeni ve görüntüleme sayılarını gizleme seçeneğini nihayet herkese sundu. Bu seçeneği, Instagram kullanıcılarının üzerlerinde daha az baskı hissetmesi için hayata geçirdiğini açıklayan sosyal medya devi, yine de varsayılan olarak gizleme seçeneğini kapalı olarak sunuyor. Peki ama Instagram beğeni ve görüntüleme sayıları nasıl gizlenir?
Instagram Beğeni ve Görüntüleme Sayıları nasıl Gizlenir?
Diğer kişilerin yayınlarındaki beğenileri ve görüntüleme sayısını gizlemek için önce Ayarlar'a gidin, "Gizlilik" seçeneğine dokunun ve "Etiketler" seçeneğini seçin. Burada, "Beğenme ve Görüntüleme Sayılarını Gizle" seçeneğini göreceksiniz. Yanındaki düğmeyi açarak beğeni ve görüntüleme sayılarının gizlenmesini sağlayacaksınız. Bu, aynı zamanda diğer kişilerin de sizin gönderilerinizdeki beğeni ve görüntüleme sayısını göremeyeceği anlamına gelir.
Bu ayar herhangi bir zamanda açılabilir veya kapatılabilir.
Kendi gönderilerinizi oluştururken, göndermek üzere olduğunuz bir gönderi için gizleme seçeneğine de sahipsiniz. Bunun için gönderiyi oluştururken "Gelişmiş Ayarlar" seçeneğine girip "Beğenme ve Görüntüleme Sayısını Gizle" seçeneğini açmanız ve gönderinizi yayınlamanız yeterli.
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