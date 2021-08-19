Avrupa, Şimdiye Kadar Kaydedilen En Yüksek Sıcaklığa Ulaştı!

Güney İtalya'da bulunan Sicilya, Avrupa'nın şimdiye kadarki en yüksek sıcaklığını kaydetti. Bölgesel yetkililer, termometrenin Siracusa şehri yakınlarında tam 48.8 santigrat dereceyi gördüğünü bildirdiler. Ölçülen bu değeri henüz araştırmaya devam eden Dünya Meteoroloji Örgütü şimdilik ölçülen bu değeri doğrulamazken, Avrupa'daki sıcaklık rekoru, 10 Temmuz 1977 tarihinde Atina'da kaydedilmiş. Atina o tarihte tam 48.0 derece sıcaklığa erişmiş olmasıyla rekoru elinde bulunduruyor.
Öte yandan bir başka kurum olan Società Meteorologica Italiana, ölçülen 48.8 derecelik sıcaklık raporunun gerçek olduğunu söylüyor. Bu gibi kayıtların resmi olarak ilan edilmeden önce araştırılma ve doğrulanma sürecinin olduğunu da kabul ediyorlar.
Son yıllarda her sene artmaya devam eden sıcaklıklar, özellikle ülkemizi de büyük oranda zorluyor. Yetkililer bu sıcaklıkların küresel ısınma etkisi ile beraber her sene artmaya devam edeceğini ve bunun tamamen insan kaynaklı olduğunu da söylüyorlar. Bununla beraber, geçtiğimiz günlerde özellikle Akdeniz bölgesinde yaşanan orman yangınlarının da –eğer önlem alınmaz ise- her sene tekrarlanabileceğinin de altını çiziyorlar.
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