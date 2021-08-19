Avrupa, Şimdiye Kadar Kaydedilen En Yüksek Sıcaklığa Ulaştı!

Avrupa'da şimdiye kadar kaydedilen en yüksek sıcaklığa ulaşıldığı açıklandı. İşte Avrupa'nın yeni sıcaklık rekoru ve kırıldığı yer...