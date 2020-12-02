Avrupa Uzay Ajansı, uzay Çöplerini İşte Böyle Temizleyecek

Avrupa Uzay Ajansı (ESA), yörüngede gezinen eski roket parçalarını alevler içerisinde yok olmaya çekecek bir pençeyi kullanarak uzak çöplerinden kurtulma planını resmileştirdi. Ajans, bu planı 2019'un sonlarında duyurmuş ve İsviçreli startup ClearSpace'e görevi tamamen ölçeklendirmesini istediğini açıklamıştı.
Evrak işlerinin Mart ayında tamamlanması bekleniyordu ve ESA'nın Yönetim Konseyi, görev için kaynak olarak yaklaşık 86 milyon avroluk bir sözleşmeyi onaylamıştı.
Görev değişmiş değil. ClearSpace'in çöpleri toplayacak pençesi ESA Vega roketinin fırlatıldığı 2013 yılından bu yana yörüngede olan bir VESPA'yı (Vega Secondary Payload Adapter – Vega İkincil Yük Adaptörü) yakalayacak.
Adaptör 112 kilogram ağırlığında ve ESA'nın söylediğine göre küçük bir uyduya yakın bir boyuta sahip. ClearSpace'in pençesi artık uzay çöpü olan bu adaptörü yakaladıktan sonra yanma için atmosfere çekecek. Bu geri giriş o kadar sıcak olacak ki, her ikisinin de sağlam kalması beklenmiyor.
Bu planın başarılı olması, yörüngedeki diğer cisimleri ortadan kaldırılması için kusursuz bir yol bulunması anlamına gelecek. İlerleyen zamanlarda uzaya çıkılmasını engelleyebilecek sorunların önlenmesi de böylece mümkün olacak.
ESA'nın duyurusuna göre 86 milyon avroluk sözleşme, görevin maliyetinin sadece bir kısmını karşılayacak. Maliyetin geri kalanı için ise ClearSpace'in bir uzay çöplüğü temizleme firması olma amacıyla kendi tarafından toplanması gerekecek.
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