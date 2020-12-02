Avrupa Uzay Ajansı, uzay Çöplerini İşte Böyle Temizleyecek

Avrupa Uzay Ajansı (ESA), yörüngede başıboş bir biçimde gezinen uzay çöplerini temizleme planında önemli bir adım daha attı.

02 Aralık 2020 10:00

Levent Öztürk