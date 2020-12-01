Dünya'nın, Süper Kütleli Kara Deliğe Sanılandan Yakın Olduğu Ortaya Çıktı

Bilim insanları, Dünya'nın Samanyolu'nun merkezindeki süper kütleli kara delik Sagittarius A*'dan, bildiğimizden daha yakın olduğunu ortaya çıkardı. Peki bu, Dünya'nın bu kara delik tarafından yutulacağı anlamına mı geliyor?