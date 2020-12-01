Dünya'nın, Süper Kütleli Kara Deliğe Sanılandan Yakın Olduğu Ortaya Çıktı

Bilim insanları, Dünya'nın Samanyolu'nun merkezindeki süper kütleli kara delik Sagittarius A*'dan, bildiğimizden daha yakın olduğunu ortaya çıkardı. Peki bu, Dünya'nın bu kara delik tarafından yutulacağı anlamına mı geliyor?

Süper kütleli kara deliğe yaklaştık!

Galaksimizin merkezinde Sagittarius A* adı verilen bir süper kütleli kara delik bulunuyor ve bu kara deliğin kütlesinin, Güneş'in 4 milyon katı olduğu tahmin ediliyor. Bilim insanları, Dünya'nın bu süper kütleli kara deliğe ne kadar uzakta olduğunu daha önce de hesaplamıştı, ancak son yapılan araştırmalar aslında bilinenden 2.000 ışık yılı daha yakın olduğumuzu ortaya koyuyor.

Bu, kara delik tarafından yutulacağımız anlamına gelmiyor elbette. Sadece elde edilen yeni veriler eşliğinde Samanyolu'nun daha net bir modelini oluşturmaya başladığımızı gösteriyor.

Son 15 yıldır, bir Japon radyo astronomi projesi olan VERA, uzaydan veri topluyor. İnterferometri adı verilen bir teknik kullanan VERA, Japonya'daki teleskoplardan topladığı verileri Samanyolu'nun en doğru haritasını oluşturmak için diğer mevcut projelerden gelen verilerle birleştiriyor.

VERA'dan elde edilen hesaplamalara göre, Sagittarius A süper kütleli kara deliği ile Dünya arasındaki mesafe 25.800 ışık yılı. Yeni model aynı zamanda Dünya'nın bilinenden daha hızlı hareket ettiğini gösteriyor. Eski modellerde Dünya'nın hızı saniyede 220 kilometre olarak hesaplanmıştı. VERA'nın yeni modeli bu hızın saniyede 227 kilometre olduğunu ortaya koyuyor.

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Dünya'nın, Süper Kütleli Kara Deliğe Sanılandan Yakın Olduğu Ortaya Çıktı

 

 