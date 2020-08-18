Avrupa'nın En Büyük 3D Yazıcısı, İki Katlı Gerçek Bir Bina İnşa Etti

Kamp C adındaki Belçikalı bir firma, kısa bir süre önce ilk iki katlı, 3D yazdırılmış evinin inşasını tamamladı. Yazdırma işlemi, COBOD adlı firmanın BOD2 adı verilen devasa çimento yazıcısı ile yapıldı.
Evin kendisi 15 gün içerisinde "yazdırılmış" olsa da bu süre, proje üzerinde çalışan öğrencilerin okul programlarına ayak uydurmak için birkaç aya yayılmıştı.
Binanın inşası Kasım 2019 tarihinde yazıcının şantiye alanına ulaştırılması ve bir vinç yardımıyla kurulması ile başladı. İnsan işçiler yazıcının kurulumunu ve bakımını yaparken yazıcıya da destek oldular. Yazıcının çalışmaya başlaması ardından ise BOD2 tamamen otonom olarak çalıştı ve sadece bir kişi, yakındaki bir bilgisayardan süreci takip etmekteydi.
3D yazdırılmış iki katlı ev, inşasının tamamlanmasından beri, kendisini üreten yazıcı ile birlikte Belçika'daki konumunda ziyaretçilerini ağırlıyor. Kamp C, gelecekte bu binayı insanların ofis olarak kiralayabileceklerini ve hatta içinde yaşayabilecekleri bir yere dönüştürebileceklerini söylüyor.
İki katlı bu bina, inşaat alanında hızla büyüyen 3D yazıcı seçeneğindeki heyecan verici diğer gelişmelerin arasına katılmış durumda. Bir başka heyecan verici yapı topluluğu da, şu anda Meksika'da bir deprem bölgesinde "yazdırılmakta" olan Dünya'nın ilk 3D yazdırılmış konut topluğu olacak.
3D yazıcılar, inşaatları daha sürdürülebilir ve barınma seçeneklerini daha uygun fiyatlı yapma potansiyeline sahip ancak bu teknolojinin potansiyel kullanımı inşaatın çok daha ötesine geçmekte. Kamp C, ortaklarından birinin 3D yazdırma teknolojisini kullanan yüzme havuzları kurmakta olduğunu söylüyor ve COBOD da GE Renewable Energy ile bir ortaklık kurarak rüzgar değirmenleri için beton temeller kurmaya yardımcı oluyor. GE, bu yeni sistem ile daha uzun, daha verimli rüzgar türbinleri kurabileceklerini iddia ediyor.
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