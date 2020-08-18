Avrupa'nın En Büyük 3D Yazıcısı, İki Katlı Gerçek Bir Bina İnşa Etti

Avrupa'nın en büyük 3D yazıcısı, Belçika'da, iki katlı gerçek bir binanın inşası için kullanıldı. Ortaya çıkan sonuç ise, tek kelimeyle büyüleyici.

18 Ağustos 2020 10:00

Levent Öztürk