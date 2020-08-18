Dünya'nın Geçirdiği Gizemli Genç Dryas Dönemi hakkında Yeni İpuçları

Dünya'nın binlerce yıl önce geçirdiği ve halen gizemi çözülemeyen soğuma dönemi Genç Dryas'ın sebebi, sanıldığı gibi bir kuyruklu yıldız veya asteroid olmayabilir.

18 Ağustos 2020 00:02

Levent Öztürk