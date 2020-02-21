"Avustralya diye bir yer yok!" Bazı insanların reddettiği 5 bilimsel gerçek

Herkes istediğini düşünmekte özgür ama Dünya'nın yuvarlak olduğunu reddetmek gibi fikirler söz konusu olduğunda, şaşırmamak mümkün değil. İşte birbirinden şaşırtıcı, insanların inanmadığı 5 bilimsel gerçek!