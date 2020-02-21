"Avustralya diye bir yer yok!" Bazı insanların reddettiği 5 bilimsel gerçek

İnsanoğlu Ay'a ayak basalı 51 sene oldu ve çok uzun sürmeden Mars'a da ayak basılacak fakat halen dünyada beraber yaşadığımız bazı kişilerin tereddütleri var. Farklı seviyelerde karşımıza çıksa da kimileri halen doğru olmadığı ispatlanmış teori ve hurafelere inanıyor, tıpkı Dünya'nın düz olması tezi gibi.
İşte bazı insanların halen inandığı efsaneler
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Dünya tepsi gibi düzdür
İnanması güç gelebilir ama dünya üzerinde bazı insanlar hala yaşadığımız gezegenin düz olduğuna inanıyor. Üstelik NASA'nın, bu fikri değiştirmek için uydular ve GPS aracılığıyla uzaydan çekilen Dünya fotoğraflarını yayımlamasına rağmen.
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Dolunay davranışları etkiler ve insanları çıldırtır
Dünya üzerinde dolunayın insanların davranışlarını etkilediği ve çıldırttığına dair inanış mevcut. Bu inanışa göre en vahşi cinayetler dolunay olduğunda işleniyor, çünkü dolunay insanları çıldırtıyor! Yapılan araştırmalar, dolunayın cinayetler ya da intiharlar üzerinde bir etkisi olduğuna dair bir ilişki bulabilmiş değil.
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Aşılar gerekli değildir
Yakın zamanda yapılan bir araştırmaya göre, Amerikalı yetişkinlerin yüzde 45'i aşıları güvenli bulmuyor. Günümüzde birçok yetkişkin git gide hem kendilerini hem de çocuklarını aşıdan uzak tutmaya başlıyor. Dünya Sağlık Örgütü'nün açıklamasına göre, aşı tereddütü 2019 yılında küresel sağlığa yönelik en büyük 10 sağlık tehdidinden biri.
Forbes yazarlarından doktor Robert Pearl'e göre, boğmaca gibi neredeyse yüzyıldır görülmeyen hastalıklar tekrar gün yüzüne çıkmaya başladı. Pearl bunun sebebini aşı karşıtlığı olarak açıklıyor.
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Avustralya aslında yoktur ve hiç var olmamıştır
İnanılmaz gelebilir ama dünyada, Avustralya diye bir yerin hiç var olmadığını, bunun yalan olduğunu düşünenler var. İnternette bazı forumlarda bu konuda açılmış başlıklar var ve üyeler birbirlerinin fikirlerini destekleyerek Avustralya'nın aslında var olmadığını, okullarda öğretilen bir yalan olduğunu savunuyorlar. Ohio State University'nin sitesinde yer alan, öğrencilerin sıradışı inanış araştırmalarını yazdıkları makalede de bu konuya değiniliyor. İnanışa göre, Avustralya aslında hiç var olmayan ve zamanında Birleşik Krallık'ın mahkumları Avustralya'ya gönderdik yalanını söylerken uydurduğu bir bir yer. Fikir burada daha da uçuklaşıyor, çünkü inanışa göre Birleşik Krallık bu mahkumları aslında öldürdüğü için Avustralya'ya gönderdik yalanını uydurmuş. Avustralya'nın gerçekten var olup olmadığını bir bilet alıp gidip görmek mümkünken, böyle bir inancın var olması garip bir çelişki.
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Küresel ısınma diye bir şey yoktur
Dünyada bazı kişiler küresel ısınmanın aslında olmadığını savunuyorlar. İnsanların çevreye verdiği zararın korkunç boyutta olduğuna ve bunun doğayı etkilediğine inanmıyorlar. İklim değişikliğinin bir gerçek olduğunu ve insan faaliyetlerinden kaynaklandığını kanıtlayan birçok bilimsel çalışma var. Küresel ısınmanın dünyanın her yerini bir şekilde etkilediğine dair binlerce bilimsel makale ve çalıştay mevcut.
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