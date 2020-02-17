Yok artık dedirten ilan! Ne kadara satılacağı merakla bekleniyor!

43 yaşındaki adamın internet satış ilanını görenler gözlerine inanamıyor. İlan, garip internet alışveriş ilanları arasında şimdiden yerini aldı.

YOK ARTIK! 10 YILLIK KARTOPUNU SATIŞA ÇIKARDI!

İnternetteki alışveriş siteleri üzerindeki garip ilanlar, kullanıcılar arasında oldukça ilgi görüyor. Oturulmayacak durumdaki saray yavrusu diye tanımlanan evler, alnını reklam panosu olarak satışa çıkaran kişiler, Britney Spears'a ait olduğu iddia edilen çiğnenmiş atılmış sakızlar ve daha niceleri... Şimdi efsane internet ilanlarına bir yenisi daha eklendi. 43 yaşındaki Lee Thackaberry adlı adam, e-Bay üzerinden kartopu satışa çıkardı. Kartopunu 10 yıl önce bir kartopu savaşından hatıra olarak alıp dondurucuda saklamıştı.

Thackaberry, aslında kartopunu satmaya durduk yere karar vermedi.  10 yıllık kartopunu internet üzerinden 15 bin pound'a satan kişinin haberini gördükten sonra, Thackaberry de kendi 10 yıllık kartopunu satışa çıkardı. 43 yaşındaki adam, açtığı ilanla ilgili olarak "Karım deli olduğumu düşünüyordü, muhtemelen öyleyim. Dondurucuda oldukça fazla yer kaplıyor. Umarım çok para kazanırım." dedi.  

Kartopu ile çok güzel anıları olduğunu söyleyen Thackaberry, "Umarım şimdi başkası tadını çıkarır" dedi.

Lee Thachaberry'nin satılık kartopu ilanının kapanmasına 3 günden az süre kaldı ve henüz en yüksek teklif 3.45 pound.

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