Ay'ın Dünya'dan Çekilmiş En Yüksek Çözünürlüklü Fotoğrafı Yayınlandı!

Uydumuz Ay'ın, Dünya'dan şimdiye kadar çekilmiş en yüksek çözünürlüklü fotoğrafı yayınlandı. Ortaya çıkan görüntü gerçekten büyüleyici...

  • Levent Öztürk
Ay'ın en yüksek çözünürlüklü fotoğrafı çekildi
NRA/GBO/Ratheon/NSF/AUI

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