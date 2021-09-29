Ay'ın Dünya'dan Çekilmiş En Yüksek Çözünürlüklü Fotoğrafı Yayınlandı!

Radar teknolojisi sadece uçakları izlemek için değil, aynı zamanda biz dizi astronomik fotoğraf çekimi için de kullanılabiliyor. Bu görüntülerin en sonuncusu, Güney Ay'ın dağlık bölgelerinde bulunan ve Ay'ın yakın tarafının belirgin bir özelliği olan Tycho Krateri'nin 1.4 milyar piksellik bir görüntüsü. Görüntü, 200 x 175 kilometrelik bir alanı kapsıyor ve 86 kilometre boyunca uzanan Tycho Krateri'nin tam boyutuna uyuyor. Böylece, şimdiye kadar Dünya'dan çekilmiş en yüksek çözünürlüklü Ay fotoğrafı olarak da tarihe geçmiş oluyor.
İnanılmaz görüntüyü yakalamak, Green Bank Teleskobu (GBT) ve Sentetik Açıklıklı Radar (SAR) adı verilen bir teknoloji kullanılarak mümkün oldu. Dünyanın en büyük tamamen yönlendirilebilir radyo teleskopu, alındığında, depolandığında ve tam bir görüntü olarak analiz edildiğinde Ay'ın yüzeyinden yansıyan ve Dünya'ya geri dönen sinyaller gönderiyor.
Ulusal Radyo Astronomi Gözlemevi Direktörü ve Associated Universities, Inc.'de Radyo Astronomi Başkan Yardımcısı Dr Tony Beasley yaptığı açıklamada "Bu, Raytheon'daki ortaklarımızın yardımıyla bugüne kadar ürettiğimiz en büyük sentetik açıklıklı radar görüntüsü" dedi ve ekledi: "Bu görüntüleri geliştirmek için önümüzde daha fazla çalışma varken, bu inanılmaz görüntüyü halkla paylaşmaktan heyecan duyuyoruz ve yakın gelecekte bu projeden daha fazla görüntü paylaşmayı sabırsızlıkla bekliyoruz."
Proje, kayda değer bir uzatma için ek fon aldı. Ekip, bu çığır açan çalışmanın şimdiye kadar gösterdiklerinin daha fazlasını yapabileceğini göstermeyi umuyor.
Green Bank Gözlemevi'nde mühendis olan Galen Watts ise, "Bunun gibi radar verileri daha önce hiç bu mesafede veya çözünürlükte kaydedilmedi" diye ekledi: "Bu daha önce birkaç yüz km'lik mesafelerde yapıldı, ancak bu projenin yüz binlerce kilometre ölçeğinde ve bu mesafelerde bir metrelik yüksek çözünürlüklerle değil. Hepsi çok fazla bilgi işlem saati alır. On yıl kadar önce, bir alıcıdan bir görüntü elde etmek aylar sürerdi ve belki de birden fazlasına ihtiyaç duyarak bir yıl veya daha fazla süre alırdı."
Bu yaklaşım, bir gün gaz devlerinin uyduları gibi çok daha uzak dünyaların radyo haritalarını oluşturmak için kullanılabilir. Ayrıca, Tycho'dan gelen görüntü, önümüzdeki birkaç ay içinde gösterilecek olan diğerlerinin yalnızca ilki...
Görüntünün yüksek çözünürlüklü halini buradan indirebilirsiniz...
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