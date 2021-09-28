Instagram, Tartışmalara Neden Olan Uygulamasını "Durdurduğunu" Açıkladı!

Instagram, ilk duyurulduğu günden bu yana eleştiriler alan Instagram Kids uygulamasının geliştirilme çalışmalarını durdurduğunu açıkladı. Peki ama bu "durdurma" kesin bir iptal anlamına mı geliyor?