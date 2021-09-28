Instagram, Tartışmalara Neden Olan Uygulamasını "Durdurduğunu" Açıkladı!

Facebook, ilk duyurusundan bu yana karışık tepkiler alan Instagram Kids uygulaması için çalışmalarını durdurduğunu açıkladı. Ama sosyal ağ devi halen uygulamanın yapılacak doğru şey olduğuna inanıyor ve bunu kanıtlamak için ebeveynler ve düzenleyicilerle çalışmalar yapacak. Yani bu durdurma, kesin bir iptal anlamına gelmiyor.
Uygulama, çocukların genç yaşta dijital cihazlara sahip olma eğilimine hitap etmeyi amaçlıyor. Facebook, ebeveynlerin çocuklarına, yalnızca kendileri için tasarlanmış bir Instagram'a erişim vermelerinin, denetleme imkanına sahip olmalarının doğru bir yaklaşım olduğunu düşünüyor. Ve bu düşüncesinden vaz geçmiş de değil.
Instagram Kids'i eleştirenler, bu kararı ürünün kötü bir fikir olduğunun kabulü olarak görebilir. Gerçek şu ki, çocuklar zaten çevrimiçi ve Facebook, Instagram Kids'in bugün bulunduğumuz yerden daha iyi bir seçenek sunmasını istiyor.
Bu duraklama sırasında Facebook, ebeveynlerin 13 yaş ve üzerindekileri izlemesine izin vermek için mevcut araçları üzerinde çalışmaya devam edecek. Facebook, Instagram Kids'in geleceğinde neler olduğunu ise henüz açıklamadı.
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