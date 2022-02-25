Ay'ın Karanlık Tarafında Bulunan Küçük Cam Küreler Heyecana Neden Oldu!

Çin'in Ay keşif aracının Ay'ın bize görünmeyen uzak kısmında yakaladığı küçük cam küreler, bilim insanlarını şaşırttı!

  • Levent Öztürk
Ay'da küçük cam kürecikler bulundu
Science Bulletin, 2022

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
Adı: Aylin ilk kez sahneye uyarlanıyor
A101'de 20 Ocak'ta teknolojik ürünler olacak! İşte kampanya broşürü
A101 7 Ekim aktüel ürünler kataloğu: TV, cep telefonu ve akıllı saat sürprizi
A101 30 Eylül aktüel ürünler kataloğu: TV, cep telefonu ve pek çok teknolojik ürün var

Günün En çok Okunanları
Windows'ta Sıfırlama İşlemi, Her Şeyi Beklediğiniz Gibi Sıfırlamıyor!
Google, Çalışanları İçin Maske ve Aşı Zorunluluğu Uygulamasını Kaldırıyor!
Google, Karanlık Modu Daha da Karartıp Gerçek Siyaha Geçiş Yapıyor!
FIFA mı PES mi Tartışmasına Yeni Bir İsim Ekleniyor: Lego Futbol...
Donald Trump'ın Sosyal Ağı Truth Social, Sorunlarla Boğuşuyor!

 

 